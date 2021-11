‘Chicago Fire’ ajoute un ancien ‘Agents of SHIELD’ après la sortie de Jesse Spencer

Firehouse 51 a trouvé son nouveau commandant. Après le départ brutal du capitaine Matthew Casey de Jesse Spencer, Chicago Fire a fait appel à Brett Dalton, un ancien du SHIELD, pour rejoindre l’univers One Chicago. Dalton a fait ses débuts en tant que lieutenant par intérim Jason Pelham dans l’épisode du mercredi 3 novembre de la série dramatique NBC, intitulé « Whom Shall I Fear ». Il devrait rester dans la série dans un rôle récurrent, a confirmé Deadline. Après ses débuts à Chicago Fire, Dalton a partagé quelques photos des coulisses sur Instagram, remerciant les téléspectateurs d’avoir fait son « premier épisode sur [Chicago Fire] allumé. »

Dalton est peut-être mieux connu pour son interprétation de Grant Ward et Hive dans Agents du SHIELD. Il a joué dans la série en tant que personnage principal tout au long des trois premières saisons avant de réapparaître dans un caméo de la saison 4. Il est récemment apparu dans la série Apple TV + Ghostwriter en tant que capitaine Vincent. Ses autres crédits incluent des épisodes de Blue Bloods, Army Wives, Elementary et Deception, ainsi que des voix dans des émissions telles que Robot Chicken et Milo Murphy’s Law.

Dalton a rejoint l’univers One Chicago après la sortie de Spencer, qui a quitté Firehouse 51 lors du 200e épisode de Chicago Fire en octobre. Spencer a joué le rôle du capitaine Matthew Casey, l’un des leaders de Firehouse 51, depuis la première de la série Dick Wolf en 2012, bien que son personnage ait quitté pour déménager à Portland, dans l’Oregon, pour s’occuper des fils de son défunt meilleur ami Andy Darden.

Spencer a déclaré aux journalistes au milieu de son départ qu’il était prêt à faire une pause dans la télévision du réseau, notant qu’il avait décroché son rôle dans Chicago Fire après une série de huit saisons sur House. Spencer a déclaré qu’il « avait réalisé que je faisais de la télévision depuis longtemps », et bien qu’il ait « aimé la série de la star », il y a « d’autres choses que j’aimerais faire à l’avenir, et il y a une famille qui Je dois prendre soin de moi, et 18 ans, c’est long. » Avec le showrunner de Chicago Fire Derek Haas, il a été décidé « que nous devrions au moins amener Casey à 200 épisodes ».

Spencer, qui a fait ses adieux à la série NBC avec le début de sa nouvelle chanson « FireBug (si ça te fait plaisir) », qui se traduit par « si ça te plaît », a dit qu’il y avait une chance pour son retour dans le futur, car il » prend juste du recul pour le moment « . En attendant, les fans peuvent voir comment le lieutenant intérimaire de Dalton, Jason Pelham, gère les choses à Firehouse 51 lorsque de nouveaux épisodes de Chicago Fire sont diffusés les mercredis sur NBC.