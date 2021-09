Chicago Fire bat New York 2-0

30/09/2021 à 04h01 CEST

Les le feu de Chicago a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui La ville de New York ce jeudi dans le Stade SeatGeek. Les le feu de Chicago est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Impact de Montréal et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe de New York, le La ville de New York perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Les Red Bulls de New York. Avec cette défaite, l’équipe new-yorkaise s’est placée en quatrième position à l’issue de la rencontre, tandis que le le feu de Chicago est douzième.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer de but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

La deuxième partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de l’Illinois, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Beri & cacute; quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la minute 48. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du le feu de Chicago, qui s’est distancié par un but de Navarrais à la 67e minute, terminant ainsi le match sur le score de 2-0.

Le technicien de la le feu de Chicago, Raphaël méchant, a donné accès au champ à Offor, Aulneraie et Stojanovi & cacute; remplacement Beri & cacute;, Herbiers et Médran, tandis que de la part du La ville de New York, Ronny Deila remplacé Andrade, Rodriguez, Ismaël tajouri, Héber et Héber pour Tailles Magno, Acevedo, Thorarinsson, Ismaël tajouri et Moral.

L’arbitre a réprimandé Navarrais et Giménez par le le feu de Chicago déjà Médine et Acevedo par l’équipe de New York.

Après avoir surmonté le match, le le feu de Chicago a été placé avec 27 points à la douzième place du classement à la fin du duel, tandis que le La ville de New York il s’est placé à la quatrième place avec 39 points, en lieu et place d’un accès à une place d’éliminatoire par le championnat.

Fiche techniqueLe feu de Chicago:Slonina, Pineda, Bornstein, Kappelhof, Medrán (Stojanovi & cacute ;, min.90), Giménez, Navarro, Navarro, Espinoza, Beri & cacute; (Offor, min.73) et Herbers (Aliseda, min.85)La ville de New York:Johnson, Callens, Chanot, Thórarinsson (Ismael Tajouri, min.76), Tinnerholm, Morales (Heber, min.86), Acevedo (Rodríguez, min.58), Moralez, Medina, Parks et Talles Magno (Andrade, min.58 )Stade:Stade SeatGeekButs:Beri & cacute; (1-0, min. 48) et Navarro (2-0, min. 67)