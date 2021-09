Quoi qu’il arrive dans le 200e épisode, ça va être énorme et ça va être émouvant. Espérons que cela ne se terminera pas par des décès majeurs, bien qu’il serait cool de voir d’anciens personnages faire un retour sous une forme ou une autre. Si l’on en croit Derek Haas, et il l’est toujours, ce prochain épisode marquant de Chicago Fire mettra les choses en perspective et sera un moment déterminant non seulement pour la série, mais pour la franchise One Chicago dans son ensemble.