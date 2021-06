Chicago Fire contre Philadelphie Union

in

26/06/2021 à 02:00 CEST

le le feu de Chicago jouera son treizième match en Major League Soccer contre le Union de Philadelphie, qui aura lieu ce dimanche à 2h00 dans le Stade SeatGeek.

le le feu de Chicago vient au duel avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Cincinnati dans le match précédent par un score de 0-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des neuf matchs disputés à ce jour en Major League Soccer et ont réussi à marquer quatre buts pour et 14 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Union de Philadelphie réussi à vaincre le L’équipage de Colomb 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Jamiro Monteiro, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de le feu de Chicago. Sur les 10 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Union de Philadelphie il en a remporté cinq avec 12 buts en faveur et sept contre.

En référence aux résultats en tant que local, le le feu de Chicago ils ont gagné une fois, perdu trois fois et fait match nul une fois en cinq matchs joués jusqu’à présent, se montrant ainsi comme une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Aux sorties, le Union de Philadelphie a gagné deux fois en quatre matchs jusqu’à présent, donc les joueurs du le feu de Chicago Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade SeatGeek, en fait, les chiffres montrent quatre défaites et trois nuls en faveur de la le feu de Chicago. Le dernier affrontement entre les le feu de Chicago et le Union de Philadelphie Cette compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée sur un résultat de 0-2 en faveur du Union de Philadelphie.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 14 points en faveur de la Union de Philadelphie. le le feu de Chicago Il compte quatre points dans la surface, se classant à la quatorzième place. De leur côté, les visiteurs totalisent 18 points et occupent la troisième position de la compétition.