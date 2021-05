Chicago Fire dit-il vraiment au revoir à un héros dans la finale de la saison 9?

Pourquoi Herrmann pourrait rester: Comme indiqué, Fire n’a laissé tomber aucun indice que Herrmann pourrait partir, donc ce serait à l’improviste s’il décidait de prendre sa retraite, et je ne veux pas spécialement entretenir l’idée qu’il pourrait mourir. Il fait partie de 51 depuis le tout début, et l’épisode épique de la bouteille plus tôt cette saison a prouvé qu’il était une partie précieuse de l’équipe, et David Eigenberg est une partie précieuse du casting. Pourtant, je ne peux pas oublier qu’il est sans doute le plus remplaçable des officiers, surtout si le but est de faire de Stella un lieutenant à 51 ans, alors il obtient la deuxième place ici.