Chicago Fire est-il en train de remplacer Casey dans la saison 10?

Sur le front des pompiers, sur la base de certaines des actions de Gallo dans la saison 9 avant ce point et maintenant dans “What Comes Next”, je pourrais le voir comme le prochain Casey, si Casey est parti. Mais Casey est bien sûr bien plus qu’un simple pompier, et Gallo n’est en aucun cas prêt à intervenir et à faire ce que Casey fait régulièrement, en particulier en raison du statut de Casey en tant qu’officier sur Truck. Un statut qui, dès la fin de “What Comes Next”, pourrait être partagé par Stella Kidd grâce à la nouvelle qu’elle a réussi l’examen de lieutenant. (Félicitations, Stella!)