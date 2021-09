Chicago Fire et Nashville SC concluent leur confrontation au SeatGeek Stadium sans but (0-0)

26/09/2021 à 21:01 CEST

Les le feu de Chicago et le Nashville à égalité à zéro lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade SeatGeek. Les le feu de Chicago voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Impact de Montréal par un score de 2-0 et avait pour le moment une séquence de trois défaites consécutives. Concernant l’équipe du Tennesian, le Nashville SC est venu de battre 1-5 à Inter Miami lors du dernier match disputé. Avec ce résultat, l’équipe de l’Illinois est douzième après la fin du match, tandis que la Nashville est deuxième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période, les deux le feu de Chicago et le Nashville ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre sur les changements, le le feu de Chicago de Raphaël méchant soulagé Offor, Herbiers et Omsberg pour Médran, Espinoza et Kappelhof, tandis que le technicien du Nashville, Gary Smith, a ordonné l’entrée de Rivières, Aké Loba, Haakenson, Godoy et Meunier fournir Cadix, Fidèle, Muyl, McCarty et Johnston.

L’arbitre a donné un carton jaune à Pinède par l’équipe de l’Illinois déjà Tah Anunga par l’équipe Tennésienne.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le Nashville SC il s’est classé deuxième au classement avec 45 points, occupant une place qualificative pour une place à élimination directe au championnat. Pour sa part, le feu de Chicago Avec ce point atteint, il a atteint la douzième place avec 24 points après le match.

Fiche techniqueLe feu de Chicago:Slonina, Kappelhof (Omsberg, min.73), Bornstein, Espinoza (Herbers, min.63), Medrán (Offor, min.63), Giménez, Navarro, Navarro, Pineda, Beri & cacute; et AlisédaNashville SC :Willis, Zimmerman, Romney, Maher, Muyl (Haakenson, min.73), Mccarty (Godoy, min.73), Tah Anunga, Lovitz, Johnston (Miller, min.92), Cadix (Ríos, min.62) et Leal (Aké Loba, min.62)Stade:Stade SeatGeekButs:0-0