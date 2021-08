Chicago Fire et New York City concluent leur confrontation au SeatGeek Stadium sans but (0-0)

08/05/2021 à 04:06 CEST

Le le feu de Chicago et le La ville de New York à égalité à zéro dans le match qui s’est déroulé ce jeudi dans le Stade SeatGeek. Avec ce résultat, l’équipe de l’Illinois est douzième après la fin du match, tandis que la La ville de New York est cinquième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième mi-temps, les le feu de Chicago et le La ville de New York ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

L’entraîneur de la le feu de Chicago a donné accès à Beri & cacute;, Gutiérrez, Stojanovi & cacute; Oui Téran pour Ivanov, Bornstein, Offor Oui Kappelhof, Pendant ce temps, il La ville de New York a donné le feu vert à Acevedo, Ismaël tajouri, Amundsen, Rodriguez Oui Andrés Jasson, qui est venu remplacer Andrade, Médine, Thorarinsson, Castellanos Oui Moralez.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été donnés dans le match. De la part des joueurs de la le feu de Chicago carton jaune a été montré à Kappelhof, Alors que dans le La ville de New York jaune a été réprimandé Parcs et Ismaël tajouri et avec du rouge à Parcs (2 jaunes).

Avec cette cravate, le le feu de Chicago il a été placé à la douzième place du classement avec 14 points. Pour sa part, La ville de New York avec ce point, il était en cinquième position avec 27 points, au lieu de se qualifier pour une place en séries éliminatoires pour le titre, à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de l’Illinois jouera contre le Les Red Bulls de New York, Pendant ce temps, il La ville de New York cherchera le triomphe devant lui Toronto FC.

Fiche techniqueLe feu de Chicago:Slonina, Pineda, Bornstein (Gutierrez, min.87), Kappelhof (Terán, min.90), Medrán, Giménez, Sekuli & cacute ;, Calvo, Ivanov (Beri & cacute ;, min.64), Aliseda et Offor (Stojanovi & cacute ;, min. 87)La ville de New York:Johnson, Callens, Chanot, Thórarinsson (Amundsen, min.83), Tinnerholm, Parks, Morales, Medina (Ismael Tajouri, min.67), Andrade (Acevedo, min.67), Moralez (Andres Jasson, min.90) et Castellanos (Rodriguez, min. 83)Stade:Stade SeatGeekButs:0-0