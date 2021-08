Chicago Fire prend trois points après avoir battu les Red Bulls de New York 2-1

in

09.08.2021 à 02:07 CEST

Le Taureaux rouges n’a pas réussi à plier le le feu de Chicago, qui s’est imposé 2-1 lors du match disputé ce lundi à la Stade SeatGeek. Le le feu de Chicago Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel joué contre le La ville de New York. En ce qui concerne l’équipe du New Jersey, le Les Red Bulls de New York a dû se contenter d’un nul contre le Cincinnati. Avec ce résultat, l’ensemble de l’Illinois est onzième, tandis que le Taureaux rouges il est neuvième à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour le le feu de Chicago, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Stojanovi & cacute; quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la deuxième minute. Plus tard, l’équipe de l’Illinois a marqué, qui s’est distancée en portant le score à 2-0 grâce à un double but de Stojanovi & cacute; à la 8e minute, terminant ainsi la première mi-temps sur un score de 2-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe du New Jersey, qui a coupé les différences à la lumière grâce à un but de Barlow au bord de la fin, dans le 90, mettant fin à la rencontre avec un résultat final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le le feu de Chicago de Raphaël méchant soulagé Beri & cacute; Oui Omsberg pour Charbonnier Oui Téran, tandis que le technicien du Taureaux rouges, Gerhard Struber, a ordonné l’entrée de Gutman, Fernandez Oui Barlow fournir Casiers, Carmona Oui Clark.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Offor, du le feu de Chicago et quatre à Edwards, Davis, Tarek Oui Gutman du Taureaux rouges.

Avec cette défaite, après avoir terminé le match, le Les Red Bulls de New York il se situait à la neuvième position du tableau avec 19 points. Le le feu de Chicago, quant à lui, a atteint la onzième place avec 17 points.

Le lendemain, l’équipe de Raphaël méchant affrontera contre L’équipage de Colomb, Pendant ce temps, il Les Red Bulls de New York de Gerhard Struber lui fera face Impact de Montréal.

Fiche techniqueLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Pineda, Calvo, Terán (Omsberg, min.65), Stojanovi & cacute ;, Herbers, Giménez, Bornstein, Sekuli & cacute ;, Offor et Collier (Beri & cacute ;, min.58)Les Red Bulls de New York :Carlos Miguel, Tarek, Edwards, John Tolkin, Duncan, Davis, Cásseres (Gutman, min.19), Clark (Barlow, min.75), Carmona (Fernandez, min.55), Klimala et Fábio GomezStade:Stade SeatGeekButs:Stojanovi & cacute; (1-0, min. 2), Stojanovi & cacute; (2-0, min. 8) et Barlow (2-1, min. 90)