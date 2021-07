Chicago Fire remporte la victoire contre Atlanta United avec une victoire (3-0)

in

04/07/21 à 04:06 CEST

le le feu de Chicago signé une performance exceptionnelle après avoir battu le Atlanta lors du duel joué dans le Stade SeatGeek ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 3-0. le le feu de Chicago Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 3-3 lors du dernier duel tenu contre le Union de Philadelphie. En ce qui concerne l’équipe de l’Atlantique, le Atlanta United n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Les Red Bulls de New York. Après le résultat obtenu, l’ensemble de l’Illinois est douzième, tandis que le Atlanta est dixième après la fin du duel.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de l’Illinois, qui a débuté au Stade SeatGeek avec un peu de Aulneraie à la minute 34. Il a de nouveau marqué le le feu de Chicago, qui a augmenté le score grâce à un nouveau but de Aulneraie, qui a ainsi réalisé un doublé juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 à la lumière.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui le feu de Chicago, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un but de Frankowski à la 58e minute, clôturant ainsi la confrontation avec un score final de 3-0.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la le feu de Chicago qui sont entrés dans le jeu étaient Offor, Omsberg, Gutiérrez, Stojanovi & cacute; Oui Charbonnier remplacement Beri & cacute;, Frankowski, Bornstein, Médran Oui Aulneraie, tandis que les changements dans le Atlanta Ils étaient Châtain, Chol, Ambroise, Conway Oui Hernandez, qui est entré pour fournir Mulraney, López, Adams, Wolff Oui George Bello.

L’arbitre a réprimandé Bornstein Oui Frankowski par le le feu de Chicago déjà George Bello, Wolff Oui Promenades par l’équipe de l’atlantique.

Avec cette bonne performance, le le feu de Chicago il monte à huit points en Major League Soccer et se classe douzième au classement. Pour sa part, Atlanta United il reste avec les 12 points avec lesquels il a affronté cette quinzième journée.

Fiche techniqueLe feu de Chicago:Bobby Shuttleworth, Navarro, Pineda, Bornstein (Gutierrez, min.83), Sekuli & cacute ;, Medrán (Stojanovi & cacute ;, min.90), Kappelhof, Herbers, Aliseda (Collier, min.90), Frankowski (Omsberg, min.83) et Beri & cacute; (Offor, min.72)Atlanta United :Guzan, Walkes, Robinson, George Bello (Hernández, min.85), Lennon, Wolff (Conway, min.75), Adams (Ambrose, min.75), Barco, Mulraney (Moreno, min.54), Torres et López (Chol, min.56)Stade:Stade SeatGeekButs:Aliseda (1-0, min. 34), Aliseda (2-0, min. 45) et Frankowski (3-0, min. 58)