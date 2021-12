Chicago : Hit sur la table à l’Est après avoir battu les Nets

Chicago Bulls il est très sérieux cette saison. Match après match le prouve, et sa grande forme en NBA n’est plus une surprise. Ce matin, l’équipe entraînée par Billy Donovan a battu Filets de Brooklyn par 111-107.

La franchise de l’Illinois a remporté le King’s Pavilion de la Conférence Est. Les Bulls (16-8) n’ont déjà qu’un match de retard sur les Nets eux-mêmes (16-7) et ils l’ont fait grâce aux performances de leurs principales stars.

Cette fois, ils ont été Zach LaVine, avec 31 points, huit rebonds et six passes décisives, et DeMar DeRozan, avec 29 points, six rebonds et trois passes décisives, responsable de la prise d’assaut du temple de Brooklyn à New York. Le second d’entre eux, par ailleurs, continue de grimper des positions, non seulement pour être All Star, mais dans la course au MVP de la saison.

Quitter Ne York, Ne York avec DEUX W ! pic.twitter.com/Rw7arM1IS7 – Chicago Bulls (@chicagobulls) 5 décembre 2021

Le grand match, comme toujours, de Kevin Durant (28 points, 10 rebonds, quatre passes et deux contres), et le show de passes décisives de James Harden (14 distribuées en près de 40 minutes sur le terrain) n’ont servi à rien aux Brooklyn Nets. . plus 14 autres points).

Un point « sombre » dans un moment exceptionnel

Chicago Bulls porte, avec celui-ci. trois victoires lors de leurs trois derniers matchs. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Alex Caruso, le pilier défensif de la franchise cette saison, a dû abandonner six minutes après le début du match en raison d’une rechute à cause de ses problèmes aux ischio-jambiers.