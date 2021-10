Chicago intente une action en justice contre le syndicat de la police pour avoir poussé à défier le mandat des vaccins

Le maire de Chicago, Lori Lightfoot (D), a annoncé vendredi qu’elle avait demandé à son administration de déposer une plainte pour injonction contre l’ordre fraternel de police de Chicago, l’accusant de « s’engager, de soutenir et d’encourager un arrêt de travail ou une grève » après un dirigeant syndical John Catanzara a appelé les officiers à défier la date limite du mandat de vaccination de la ville.

« En tant que maire de Chicago, je ne peux pas et ne resterai pas les bras croisés pendant que la rhétorique des théoriciens du complot menace la santé et la sécurité des habitants de Chicago et des premiers intervenants », a déclaré Lightfoot dans un communiqué obtenu par NBC 5. « Le président Catanzara a délibérément à maintes reprises induit nos policiers en erreur en mentant sur les exigences de la politique et en prétendant faussement qu’il n’y aura aucune répercussion si les policiers sont insubordonnés et refusent de suivre une directive ou un ordre de la ville et du département.

Les actions de Lightfoot interviennent après que Catanzara a menacé d’intenter une action en justice contre le maire au sujet du mandat de vaccination, qui oblige les employés de la ville à signaler leur statut de vaccination d’ici vendredi. Selon les règles de Lightfoot, les agents doivent confirmer leur statut vaccinal ou être soumis à un congé sans solde. Les agents non vaccinés peuvent rester en poste s’ils subissent des tests bihebdomadaires.

« Il est sûr de dire que la ville de Chicago aura une force de police à 50% ou moins pour ce week-end à venir », a averti le chef du syndicat de la police.

Les commentaires de Catanzara ont été rapportés pour la première fois par le Chicago Sun-Times.

Lightfoot a riposté à l’avertissement de Catanzara en l’accusant de propager de la désinformation, qualifiant ses propos de « fausses ou manifestement fausses ».

« Ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de nous assurer que nous maximisons l’opportunité de créer un lieu de travail très sûr », a déclaré le maire, selon l’Associated Press. « Les données sont très claires. Il est regrettable que la direction de la FOP ait choisi de publier un contre-récit. Mais le fait est que si vous n’êtes pas vacciné, vous jouez avec votre vie, la vie de votre famille, la vie de vos collègues et des membres du public.

Jeudi, le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker (D) a proposé d’activer la Garde nationale de l’État si le mandat entraîne une pénurie d’officiers à Chicago.

« Je pense que vous comprenez maintenant que vous ne pouvez pas simplement envoyer la Garde nationale dans une ville sans coordination, et vous ne pouvez pas simplement envoyer la police d’État dans une ville sans vous coordonner avec le département de police de Chicago », a déclaré Pritzker. « Donc, à chaque tournant, nous avons des conversations continues avec eux, mais nous avons besoin que les dirigeants de la ville nous le demandent. »

