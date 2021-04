Chicago Med a franchi certaines grandes lignes avec plusieurs personnages, mais y aura-t-il des conséquences?

Attention: spoilers à venir pour l’épisode 12 de Chicago Med Saison 6, appelé “Certaines choses valent le risque. “

Les médecins et infirmières de Chicago Med ne sont pas étrangers à repousser les limites et à franchir les limites, au point que Med est un grand hôpital de télévision, mais probablement pas celui qui devrait exister dans la vraie vie. Dans «Certaines choses valent le risque», deux médecins sont allés si loin même selon les normes de Chicago Med qu’il semble qu’il doit y avoir des conséquences. Pourtant, ce n’est pas la première fois que les personnages ont apparemment franchi le point de non-retour, seulement pour s’en tirer sans aucune répercussion. Volonté et Natalie faire face à des conséquences cette fois-ci?