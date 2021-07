Chicago Med a-t-il déjà résolu un Cliffhanger final de la saison 6 avec les dernières nouvelles de la distribution?

Mais l’avenir de Will était celui qui était le plus immédiatement en suspens. Il n’est pas difficile d’imaginer un scénario de son retour, surtout une fois que Natalie a déclaré avoir volé les médicaments et mis en péril les chances de l’hôpital de participer à de futurs essais cliniques. Et je suppose que Will ne va pas avouer les plus petites transgressions dont le Dr Virani est au courant. Il pourrait être dans l’eau chaude avec Goodwin, cependant, en supposant qu’elle le réembauche après les nouvelles de Natalie. Après tout, Nat a peut-être volé les pilules, mais Will était assez clairement complice pour maintenir la situation, et il a menti.