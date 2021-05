Chicago Med: Est-il possible pour Natalie de revenir de sa dernière erreur?

Heureusement pour Natalie (pour le moment), les images avaient été automatiquement effacées au moment où Will pensait à vérifier, mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que son vol ne soit découvert. Même sa mère posait des questions dans cet épisode, et Will a certainement remarqué que Natalie s’est empressée de créer une (très mauvaise) histoire pour expliquer sa question de savoir si une toux sèche est un effet secondaire connu du médicament. Il avait une théorie selon laquelle quelqu’un les avait attrapés par erreur, ce qui était probablement la dernière chance de Natalie de se montrer clair et de faire croire que c’était un accident, mais elle ne l’a certainement pas fait.