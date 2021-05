Chicago PD a terminé la saison 8 sur certains cliffhangers intenses, alors quel est le plan pour la saison 9?

Attention: LES SPOILERS GÉANTS SONT EN AVANCE pour la finale de la saison 8 de Chicago PD, appelé “L’autre côté. “

La huitième saison de Chicago PD a été intense du début à la fin, et “The Other Side” prouve que PD sait encore terminer une saison en beauté. En fait, la finale de la saison 8 s’est terminée sur plusieurs coups, avec des coups de feu garantissant des cliffhangers qui laisseront les fans s’interroger sur les conséquences tout l’été. Avec Bourgeois‘la vie encore dans la balance, Voight briser encore une fois, Atwater et Ruzek venir aux coups, et Upton proposant de Halstead pour toutes les mauvaises raisons, il y a beaucoup de questions qui nécessitent des réponses, et le showrunner Rick Eid a laissé tomber un taquin sur la situation actuelle de la saison 9.