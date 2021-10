‘Chicago PD’ fait un grand changement dans les coulisses

Chicago PD subit un remaniement majeur dans les coulisses. Après avoir occupé son poste au cours des quatre dernières années, Rick Eid quitte son poste de showrunner sur le drame procédural de la police NBC bien-aimé, avec la scénariste et productrice exécutive actuelle Gwen Sigan. La nouvelle position de Sigan en tant que showrunner intervient après qu’elle a signé un accord global avec Universal Television, une division d’Universal Studio Group, qui produit l’émission, Deadline a été le premier à signaler.

Sigan sera producteur exécutif aux côtés de Dick Wolf, Derek Haas, Arthur Forney, Peter Jankowski, COO de Wolf Entertainment, et Eid, qui restera attaché à Chicago PD en tant que producteur exécutif tout en se concentrant davantage sur ses fonctions de showrunner sur le FBI et Law & Order. Sigan est la troisième showrunner féminine d’une série actuelle de Wolf Entertainment, rejoignant Diane Frolov, co-showrunner de Chicago Med avec Andrew Schneider, et Ilene Chaiken, showrunner de Law & Order: Organized Crime.

Repéré par ICM Partners, Sigan est attaché à Wolf Entertainment depuis près d’une décennie maintenant, commençant d’abord en tant qu’assistant du vétéran de Wolf Entertainment Matt Olmstead, showrunner original de Chicago Fire et co-créateur/showrunner original de Chicago PD, avant de rejoindre plus tard Wolf Divertissement en tant qu’écrivain. Elle est devenue productrice exécutive au cours de la neuvième saison actuellement diffusée. En réfléchissant au parcours de Sigan, Jankowski a noté que Sigan « a commencé en tant qu’assistante d’écrivain chez Wolf Entertainment en 2014 » et qu’en l’espace de sept ans seulement, elle est devenue « productrice exécutive/showrunner de l’une de nos séries les plus importantes. Bien que cela puisse « ça ne s’est pas produit sans les conseils de Rick Eid, c’est aussi un témoignage de la vision, du travail acharné et du talent de Gwen. Chicago PD reste entre de très bonnes mains. »

« Nous sommes ravis de consolider notre relation avec Gwen chez Universal Television », a ajouté Erin Underhill, présidente d’Universal Television, dans un communiqué. « Dès son premier jour de travail à Chicago PD, elle a capturé les voix des personnages et les a parfaitement tissées dans des cas passionnants avec des tours de personnages inattendus. Nous sommes reconnaissants de l’avoir à la tête de cette vénérable série Wolf, et attendons avec impatience un partenariat long et fructueux. »

La série n’en est actuellement qu’à quatre épisodes dans sa neuvième saison, la dernière avec Eid en tant que showrunner. Taquinant la saison dans une récente interview avec TVLine, Eid a partagé que Chicago PD examinera « ce que cela signifie d’être un policier en 2021 », taquinant également la romance et le fait que chaque personnage « trouvera une » maison « : dans le travail, dans les relations, les uns dans les autres. » De nouveaux épisodes de Chicago PD sont diffusés les mercredis à 22 h HE sur NBC, après Chicago Med et Chicago Fire.