Chicago, Stormi et True partagent des bisous dans les nouvelles photos de Kim Kardashian

Un bisou pour chaque suiveur !

Kim Kardashian a célébré le fait d’atteindre 250 millions d’abonnés Instagram aujourd’hui avec de nouvelles photos adorables de cousins ​​”triplés” Chicago Ouest, Stormi Webster et vrai thompson. Les tout-petits de trois ans s’embrassent dans un joli câlin. “250 millions de followers sur IG. Je vous aime les gars !”, a légendé Kim en septembre. 1. “Je voulais poster cette photo parce que si je pouvais recevoir 250 millions de bisous de nos bébés, ma vie serait complète.”

Les meilleurs cousins ​​​​ont eu un été bien rempli avec des vacances de luxe, des rendez-vous de jeu mignons et des raids dans les placards à cosmétiques. Les tout-petits ont même donné Khloe kardashian à relooker ! Khloe a également franchi un cap sur les réseaux sociaux le 25 juin avec son 158 millionième abonné Instagram. “158 Millions !!!! Merci !!!” Khloe a sous-titré une photo de jumelage d’elle et de sa fille True. “Nous t’aimons !!! J’adore ma meilleure amie et moi.”

C’est vrai, Chicago et Stormi ont été un trio de fashionistas en herbe après tout étant nées à quelques mois d’intervalle.