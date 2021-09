CHICAGO WHITE SOX VS. ATHLÉTISME OAKLAND

in

Les White Sox de Chicago visiter le Colisée d’Oakland Athlétisme d’Oakland, pour jouer au deuxième jeu de la série de trois jeux. Les White Sox sont les leaders de la division centrale de la Ligue américaine au cours de la saison 2021 de MLB.

La réunion aura lieu à 21 h 40 HE. Les Sox blancs Ils iront creuser l’écart vis-à-vis des Indians de Cleveland et chercheront une place privilégiée au sein de la Ligue américaine pour les play-offs en octobre. Les Athlétisme d’Oakland pour avoir coupé la distance dans sa division et maintenu ses options de qualification pour les play-offs.

Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux Ecoutez et voir le jouer au vivant.

White Sox de Chicago (80-58)

Pour les Chicago Sox blancs Le gaucher Dallas Keuchel (8-8, 5,22 MPM et 84 retraits au bâton) fera son ouverture, qui compte trois départs consécutifs sans pouvoir réaliser de bonnes performances.

La série est un match revanche au même endroit que le premier tour des éliminatoires de l’AL de l’année dernière, un match au meilleur des trois qui a commencé avec la wild card. Sox blancs gagnant par 4-1 au champion de l’Ouest, les A’s.

Le gaucher Dallas Keuchel a eu l’occasion de faire avancer le Sox blancs à la série de division AL dans le match 2, mais les A ont marqué deux fois dans chacune des deux premières manches pour gagner la série 5-3.

Contre Montas quand les clubs se sont rencontrés en Chicago Keuchel a obtenu une demi-venge le mois dernier lorsqu’il a limité les visiteurs à deux points en cinq manches dans une victoire de 5-2, accordant un coup de circuit à Matt Chapman.

C’était la dernière fois que le vétéran gagnait. Il est sans victoire lors de ses trois dernières sorties, au cours desquelles il a accordé 18 points (16 gagnés) en neuf manches.

Athlétisme d’Oakland (74-64)

Les Athlétisme d’Oakland ils auront le droitier Frankie Montas (11-9, 3,68 ERA et 174 retraits au bâton) dans la surface essayant de remporter la victoire et de maintenir son combat pour être inclus dans les positions privilégiées de sa division.

Montas a écrit une histoire très différente lors de ses trois dernières sorties. Il est invaincu et n’a accordé que trois points en 20 et les deux tiers des manches de travail.

L’ouverture en Chicago C’était la première fois de sa carrière pour le joueur de 28 ans contre lui Sox blancs.

Le manager de A, Bob Melvin, a été impressionné par sa sortie de 54 lancers.

« Il semble gagner beaucoup de confiance au fur et à mesure qu’il avance, a déclaré Melvin. «Nous avons pu l’étendre jusqu’à ce que nous puissions l’utiliser un peu plus longtemps en dehors de l’enclos des releveurs. Il a très bien lancé. Il commence vraiment à se trouver.”

MLB Live : Oakland Athletics contre. White Sox de Chicago

Les Athlétisme d’Oakland et les White Sox de Chicago Ils continuent aujourd’hui sa série de la semaine de la saison 2021 de MLB, Après que les White Sox aient gagné 2-1 dans la série précédente, nous vous disons ici où vous pouvez voir le jouer au vivant:

RADIO

ESPN Chicago Radio

Radio Bloomberg 960 AM

Radio AM Bloomberg

A’s Cast Radio

la télé

NBCSCA Sport TV

NBC Sport Chicago TV

NBC Sport Chicago