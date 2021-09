CHICAGO WHITE SOX VS TEXAS RANGERS

Les White Sox de Chicago visitez Glove Life Field Rangers du Texas, pour jouer au premier jeu de la série de trois jeux. Les White Sox sont les leaders de la division centrale de la Ligue américaine lors de la saison 2021 de la MLB.

La réunion aura lieu à 20 h 05 HE. Les White Sox iront creuser l’écart vis-à-vis des Indians de Cleveland et chercheront une position privilégiée au sein de la Ligue américaine pour les play-offs en octobre.

Ici, nous vous disons où, en plus de notre propre page, vous pouvez écouter et voir le jeu dans vivant.

White Sox de Chicago (83-63)

Pour les White Sox de Chicago, le droitier Dylan Cease (11-7, 4,22 MPM et 202 retraits au bâton) fera son ouverture. Cease a disputé deux apparitions en carrière contre les Rangers et a une fiche de 1-0 avec une MPM de 4,82. Le 23 avril, il a lancé 3 manches 1/3 dans une victoire sans décision contre le Texas, accordant deux points et trois coups sûrs avec cinq retraits au bâton et trois buts sur balles.

Los White Sox ganaron dos de tres contra los visitantes Boston Red Sox el pasado fin de semana, y luego perdieron dos de tres contra los visitantes Los Angeles Angels esta semana, pero todavía tienen una ventaja de 11 juegos en la Liga American Central con 16 juegos par devant.

Chicago a perdu 9-3 jeudi dans la finale de la série contre les Angels, commettant trois erreurs de jeu.

“Ce n’était pas notre meilleur match de l’année, c’est certain”, a déclaré le manager des White Sox, Tony La Russa. «Mais frapper, au moment où vous pensez qu’il fait chaud, le lendemain, ce n’est pas le cas. Il ne vous reste plus qu’à continuer, tourner la page et vous préparer pour (vendredi)”

Rangers du Texas (54-92)

Les Rangers du Texas auront le gaucher Tyler Hearn (6-4, 3,99 MPM et 83 retraits au bâton).

Hearn a récemment battu l’Athlétisme, accordant trois points et cinq coups sûrs en six manches dans une victoire de 4-3 dimanche à Oakland. Il en a éventé deux sans donner de billets.

« Il ressemble à un lanceur partant légitime et de premier ordre des ligues majeures », a déclaré le manager des Rangers Chris Woodward. « Si tu lui parles, pareil. Il est calme et en contrôle à chaque fois…. Sans doute le plus gros succès de l’année, à mon avis “

Hearn a déclaré qu’il comptait moins sur les retraits au bâton et plus sur la production de retraits rapides par contact.

MLB en direct :

Les Texas Rangers et les Chicago White Sox terminent aujourd’hui leur série du week-end de la saison 2021 de la MLB, nous vous disons ici où vous pouvez regarder le match dans vivant:

RADIO

ESPN Chicago Radio

Radio WEEI 93.7

La radio Fan 105,3

Radio KFLC 1270

la télé

NBC Sport Chicago TV

NBC Sport Chicago

Bally Sports Sud-Ouest