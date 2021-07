Chicano Batman sort de nouvelles chansons ‘Dark Star / Pastel Sunrise’

Batman chicano ont sorti deux nouveaux morceaux, le nouveau single “Dark Star” et sa face B psychédélique “Pastel Sunrise”. Les chansons, qui marquent le premier nouveau matériel du groupe de LA depuis leur album universellement acclamé en 2020 Invisible People, ont toutes deux été produites par le producteur nominé aux Grammy Awards John Hill (Portugal. The Man, Santigold, MIA).

« La musique s’est réunie dans le studio de John Hill », explique le leader Bardo Martinez. «Le groupe s’est rencontré et nous avons immédiatement commencé à riffer des idées, Eduardo et moi parlions de J Dilla, la ligne de basse est arrivée, les accords habituels sont apparus, les mélodies et la construction des chansons sont devenues le point central une fois le groove établi. Gabo a créé cette magie de chapeau haut de gamme à 16 notes avec ce rythme classique mais toujours merveilleusement conçu. Carlos était occupé sur le wurli à créer une ambiance qui est finalement devenue le lit du refrain. La piste s’est réunie de manière super organique, tandis que John a fouetté les sons désagréables.

“La dureté de la piste se prêtait à un sens plus inquiétant”, ajoute-t-il. « Les paroles sont multidimensionnelles, en Amérique, il y a tellement de couches de traumatismes que nous devons tous gérer qui s’infiltrent dans notre comportement quotidien et nos attitudes les uns envers les autres. Le génocide et l’esclavage sont ancrés dans l’ADN de la culture américaine et les conflits sociaux qui secouent l’Amérique aujourd’hui en sont un exemple. ‘Dark Star’ parle d’un sentiment honnête qui cherche à briser le statu quo, à abattre les murs physiques et mentaux qui nous empêchent d’être simplement nous-mêmes.

“Dark Star” s’accompagne d’une vidéo réalisée par Anders Ericsson. « J’ai suggéré à Anders Ericsson de réaliser le clip de ‘Dark Star’ après avoir apprécié sa mise en scène surréaliste pour un clip de Deerhoof », explique le guitariste/claviériste du groupe, Carlos Arévalo. « J’ai aimé la nature subjective perçue de son travail et la façon dont les visuels pouvaient se suffire à eux-mêmes sans la musique si elle était supprimée. Son style ludique et magnifiquement étrange m’a immédiatement poussé à le rechercher sur les réseaux sociaux car j’étais convaincu qu’il devrait réaliser notre prochaine vidéo. Heureusement, il était partant et les résultats sont une pièce dans laquelle il résume ainsi : « Tout le monde se sent seul, écrasé par le monde. Toujours compromis par de grandes forces au-dessus de nous. Comment/Où se connecter avec les autres ? Quand quitter votre silo ? »

Achetez ou diffusez « Dark Star » et « Pastel Sunrise ».