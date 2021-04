Chicharito bat Higuaín dans le duel d’anciens attaquants du Real Madrid en MLS

19/04/2021 à 07:52 CEST

L’attaquant mexicain Javier “Chicharito” Hernández a marqué un doublé et a mené le retour du Los Angeles Galaxy, qui a battu l’Inter Miami 2-3 à l’extérieur lors du premier match de la nouvelle saison MLS pour les deux équipes.

Hernández, qui l’année dernière n’a pas eu sa meilleure performance lors de ses débuts avec le Galaxy –à peine marqué deux buts toute la saison-, cela a commencé brillamment car il était le joueur clé qui a permis à l’équipe de Los Angeles de surmonter deux fois un score adverse.

Inter Miami, qui a fait ses débuts sur le banc Entraîneur anglais Phil Neville, a ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps (45 + 1) grâce à Robbie Robinson.

Immédiatement, les deux équipes se sont arrêtées et à la reprise le score de 1-0 est resté jusqu’à la 62e minute lorsque le premier but de la galaxie est arrivé, par Chicharito, qui a reçu un laissez-passer d’Ethan Zubak.

Mais l’équipe locale a réagi et à la minute 68, l’attaquant international argentin Gonzalo Higuían, d’un penalty, a redonné l’avantage à l’Inter Miami.

Cinq minutes plus tard (m.73), l’égalité atteindrait 2-2 avec le deuxième but marqué par Hernández également avec l’aide de Zubak qui a pris la tête et le gardien de but de l’Inter Miami John McCarthy était incapable de contrôler le ballon.

Alors que le vétéran Sacha Kljestan serait en charge de faire les 2-3 derniers à la minute 81, donner la première victoire au Galaxy sous la nouvelle ère qu’ils ont commencée avec l’entraîneur Greg Vanney, qui a dirigé le Toronto FC jusqu’à la saison dernière.

Un autre débutant dans l’équipe de Los Angeles était le milieu de terrain espagnol Víctor Vázquez., qui est revenu dans la Ligue de soccer professionnel (MLS) après avoir remporté le titre de champion avec le Toronto FC et sous la direction de Vanney.