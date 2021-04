‘Chicharito’ Hernández, en route pour les Jeux Olympiques de Tokyo

22/04/2021 à 20:06 CEST

Alberto Teruel

‘Chicharito’ Hernández pourrait être convoqué pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Javier Lozano, entraîneur mexicain, a accordé une interview pour W Deportes dans laquelle il a laissé tomber que l’attaquant du Los Angeles Galaxy pourrait entrer dans l’appel.

Selon les règlements de la FIFA, trois joueurs de plus de 23 ans peuvent être ajoutés à l’équipe olympique, et Lozano semble être clair sur les noms avec lesquels il complétera sa sélection. “Ceux qui ont le plus de possibilités sont ceux qui vont dans l’équipe senior et Je crois que Henry Martín et Alan Pulido Ce sont eux qui ont été le plus là-bas, mais Chicharito marque des buts. Je dois évaluer quel joueur peut nous donner le plus. “

«Chicharito» a commencé la saison comme un tir. Dans le match d’ouverture de la MLS, qui opposait le LA Galaxy à l’Inter Miami de David Beckham, l’attaquant mexicain a marqué deux buts qui ont servi à assurer la victoire de son équipe pour un score de 2-3.

Raúl Jiménez, pour sa part, est pratiquement exclu des Jeux. L’attaquant de Wolverhampton a subi une blessure à la tête en novembre dernier qui l’a empêché de quitter le terrain. “Il y a un an, Raúl était sur ma liste pour le grand moment que je vivais, mais après la blessure, il n’a eu aucune participation. De plus, il est difficile pour Wolverhampton de le laisser aller aux Jeux, car ils donnent la priorité à son rétablissement complet. “

L’équipe mexicaine affrontera France, Japon et Afrique du Sud aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, où ils tenteront d’obtenir leur deuxième médaille d’or.