Chicharito, le grand impact mexicain en MLS

30/04/2021 à 10:01 CEST

Gustavo Borges – .

Cinq buts en deux matchs. Mot de Javier ‘Chicharito’ Hernandez. C’est la grande attraction du Los Angeles Galaxy pour les dix millions de Mexicains qui vivent en Californie. La MLS s’attend à ce que l’ancien joueur de Manchester Utd et du Real Madrid ait un impact majeur sur le marketing du tournoi en 2021.

L’an dernier, le prodigieux buteur a fait du bruit en signant avec l’équipe de Los Angeles. Il a été annoncé comme joueur de franchise, celui choisi pour faire oublier le Suédois Zlatan Ibrahimovic, qui en avait assez de gagner des millions et de marquer des buts avec l’équipe, puis a émigré à Milan en provenance de la série italienne.

“Ils voulaient Zlatan, je leur ai donné Zlatan; maintenant reviens regarder le baseball”, a déclaré le prodigieux attaquant moqueur, avec un talent presque artistique pour marquer des buts et se promouvoir.

Les hiérarchies de Galaxy a déboursé 9,4 millions d’euros pour signer le Mexicain et ils se sont assis et ont attendu que l’investissement porte ses fruits à court terme. Rien de plus délirant; En raison des restrictions dues au COVID-19 qui ont entraîné une diminution de l’achat de chemises et empêché la fréquentation du stade, le nouveau venu s’est blessé, a eu une crise personnelle et n’a marqué que quelques buts en 12 matchs.

“C’est fini, c’est un journal”A déclaré certains médias au Mexique et aux États-Unis, insistant pour critiquer le footballeur, comme un moyen de lui faire payer une facture pour sa mauvaise gestion de la presse alors qu’il était au plus haut de sa carrière.

Le premier jour de cette saison MLS, Javier est entré sur le terrain avec ses chaussures Adidas et dans la deuxième heure de jeu, il a marqué une paire de buts à 11 minutes d’intervalle pour guider son équipe vers une victoire à domicile 2-3. De l’Inter Miami.

Une semaine plus tard, il s’est surpassé. Avec un tour du chapeau, il a mené le Galaxy à une victoire 3-2 sur New York. En plus de confirmer le bon départ de son équipe en Conférence Ouest, il était en tête des buteurs avec cinq buts.

“Je vis un rêve”, reconnu l’attaquant.

Lors de ses deux premiers matchs, “Chicharito” a couru comme un enfant, a été heureux et a montré l’instinct prédateur de la région de son temps à Manchester United, un club avec lequel il a fait 59 de ses 215 touchés professionnels.

Il est trop tôt pour prédire l’avenir, mais si l’attaquant maintient son rythme de but et confirme son excellent moment, sa marque commerciale fera un bond, même si ce ne sera pas tout de suite, selon l’avis des spécialistes de l’industrie du sport.

“Le phénix s’est réveillé. Il a été embauché pour être un joueur et pour ce qu’il veut dire sur le marché. Vous devez lui donner plus de temps, mais s’il continue en tant que protagoniste et qu’ils l’appellent dans l’équipe nationale mexicaine, il donnera des raisons pour que les gens soient fiers de lui. et cela va entraîner la vente de plus d’articles de votre marque », a déclaré à Efe un universitaire Ramón Carazo, un expert en affaires du sport.

Selon Carazo, l’attaquant né à Guadalajara, avec une bonne utilisation des réseaux sociaux, a tout pour devenir une idole et augmenter le nombre de chemises vendues et de parrainages.

«Cela ne fait que commencer. Il doit maintenir la performance et revenir à la sélection, nous sommes face à un joueur qui d’une part a une valeur économique et d’autre part est une icône du football mexicain », a déclaré le spécialiste, qui place la marque Chicharito parmi les plus vitales du sport mexicain, derrière celle du boxeur Saúl« Canelo “Álvarez, meilleur combattant sans limite de poids, sur une liste dans laquelle le pilote automobile Checo Pérez est bien placé.

En plus de jouer avec Adidas, Javier Hernández est un allié commercial d’Herbalife Nutrition et fait la promotion de la boisson Bud Light, mais s’il garde le rythme, une grande partie de son explosion économique proviendra du commerce des t-shirts, qui bien que déprimé. par la pandémie, cela va augmenter maintenant que les gens commencent à retourner dans les stades.

Une équipe basée en Californie, un état avec plus de 10 millions de Mexicains et un grand pouvoir d’achat des Latinos, le Galaxy est clair que si Javier garde le rythme, il générera beaucoup de billets verts, surtout si le meilleur buteur de l’équipe mexicaine revient à être considéré par l’entraîneur Gerardo Martino, qui ne l’a pas appelé au trio depuis septembre 2019.

«Si Martino commence à l’appeler, la marque sera renforcée. Pourquoi ne pas le voir aux Jeux Olympiques avec le Mexique?»demande Carazo, qui estime que Hernández contribuerait beaucoup comme neuf l’été prochain à Tokyo 2020.

Contrairement au Mexique, où la tendance des fans est d’acheter leurs maillots d’équipe, aux États-Unis, il existe une tradition pour les fans d’acheter les vêtements de leurs joueurs préférés. Dans le cas des Mexicains, étant si nombreux, ils constituent un marché sûr.

“Rappelons que Cuauhtémoc Blanco a vendu plus de David Beckham lorsqu’ils se sont rencontrés aux États-Unis », se souvient le professeur Carazo.

AU-DESSUS DU NIVEAU

Un autre spécialiste de l’industrie du sport, Javier Salinas, estime que avoir émigré en MLS était l’erreur de Hernández car il lui restait du gaz pour jouer en Europe.

Cependant, il considère que dans le football aux États-Unis, Chicharito est au-dessus du niveau et sur le point d’avoir 33 ans, il préserve la qualité pour aider le Galaxy à reprendre de l’importance dans la ligue, qu’il a remportée trois fois en quatre ans, 2011, 2012 et 2014, qui a été confirmée comme la boîte avec le plus de titres, cinq.

“Ils lui ont donné la capitainerie de la Galaxie est revenue pour s’adapter à son contexte. Sa marque est toujours d’actualité pour les Mexicains qui suivent le Galaxy, qui sont assez nombreux; Il a été une référence dans le football mexicain ces dernières années et conserve la capacité de disputer sa dernière Coupe du monde au Qatar.

Avec l’occupation acquise dans plusieurs des meilleures équipes du monde telles que le Real Madrid d’Espagne et Manchester United du premier ministre d’Angleterre, Javier Hernández vise à marquer un but au Qatar pour la quatrième Coupe du monde consécutive, mais c’est un objectif à moyen terme.

En ce moment l’attaquant fait des pas et aujourd’hui c’est pour lui faire oublier la saison sèche qui a gâché sa carrière et commence à faire partie du passé avec des buts appréciés dans le Galaxie comme la pluie dans une zone désertique.