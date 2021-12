Chick-fil-A apporte des changements majeurs à certains de ses services au volant

Chick-fil-A a apporté un changement majeur à certains de ses services au volant, et les clients l’ont peut-être déjà remarqué dans leur restaurant local. Sur Reddit, un utilisateur a partagé une photo d’un service au volant de Chick-fil-A, révélant que le magasin avait remodelé la veuve pour qu’elle fonctionne comme une porte. Un employé de Chick-fil-A peut être vu debout dans l’embrasure de la porte du service au volant, aidant un client plus haut dans la file. Il semble que la fenêtre d’origine ait simplement été convertie en porte, afin que les employés puissent entrer et sortir plus facilement tout en aidant les clients, car la chaîne gère généralement plusieurs lignes de service au volant.

Notant à quel point la chaîne de restauration rapide est efficace, un utilisateur de Reddit a commenté : « Autour de moi, la plupart des Chick-fil-A près de moi à tout moment de la journée ont une file d’attente en permanence, mais vous pouvez faire la queue, commander et avoir votre nourriture dans les 10 minutes. J’ai été la seule personne dans un McDonald’s et il m’a fallu plus de temps pour obtenir ma nourriture. » Quelqu’un d’autre a répondu : « Oui, leur conception et leur gestion logistique sont bien en avance sur leurs homologues de la restauration rapide. Ils ont reconfiguré leurs voies de service au volant et leurs parkings près de chez nous. Les écoles de commerce devraient (et sont probablement) les étudier. pour les cours de recherche opérationnelle.

Les portes au volant ne sont pas la première grande charge innovante que nous avons vue dans les restaurants Chick-fil-A cette année. auparavant, il a été révélé que de nombreux magasins de restauration rapide utilisent des systèmes de convoyeurs pour aider à sortir les aliments plus rapidement. Sur TikTok, un utilisateur qui travaille dans la chaîne de restauration rapide a partagé une vidéo de ce qui se passe à l’arrière du magasin après la préparation des aliments. « Notre cuisine envoie la nourriture à la fenêtre à l’aide d’un tapis roulant pour accélérer les choses », a-t-il écrit.

Dans le clip, nous voyons le tapis roulant en action, transportant des sacs de commandes Chick-fil-A à l’employé travaillant sur la fenêtre du service au volant. Les sacs sont transportés au-dessus de la tête puis abaissés jusqu’à l’endroit où se tient l’employé. Notamment, tous les magasins Chick-fil-A ne fonctionnent pas avec un système de bande transporteuse. KGPE CBS47, une filiale de Fresno, en Californie, de CBS News, a rendu compte du clip TikTik et a déclaré qu’un représentant de la société a confirmé qu’il y a environ 30 magasins qui utilisent actuellement le système de bande transporteuse. Cela représente environ 1% des restaurants Chick-fil-A.