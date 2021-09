Chick-fil-A fait face aux fermetures alors que la pénurie de travailleurs se poursuit

Votre Chick-fil-A local peut sembler un peu différent ces derniers temps, et il y a une raison particulière à cela. Fin août, CBS News a rapporté que la chaîne de restauration rapide faisait face à une pénurie de main-d’œuvre qui a touché de nombreux endroits, en particulier ceux de l’Alabama. Selon les experts, cette pénurie s’inscrit dans un contexte de luttes généralisées dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie. De plus, la pandémie actuelle de COVID-19 aurait joué un rôle.

CBS News a cité de nombreux emplacements Chick-fil-A en Alabama qui ont actuellement du mal à garder leurs emplacements ouverts tout en faisant face au manque d’un nombre suffisant de travailleurs dans leurs restaurants. Un emplacement Chick-fil-A à Bessemer, en Alabama, a écrit dans un avis publié sur son compte Facebook qu’ils étaient “au milieu d’une crise de personnel”. Ils ont ajouté: “Les membres de notre équipe sont épuisés et il n’y a aucun soulagement pour eux dans notre liste.” Bien qu’il n’y ait pas suffisamment de personnes dans son personnel, l’emplacement a noté qu’ils continueraient les services de commande au volant et mobiles.

Alors que le site de Bessemer, en Alabama, a déclaré qu’il ne se portait pas bien au milieu de cette crise de personnel, d’autres sont apparemment dans une situation pire. Dans un autre site de l’Alabama, à Calera, ils ont posté sur leur compte Facebook qu’ils traitaient également ce problème tout en essayant de rester ouverts pour servir les clients. L’emplacement a écrit sur les réseaux sociaux: “Vous avez peut-être remarqué que nous avons fermé notre salle à manger, désactivé la livraison en bordure de rue et limité le nombre de commandes de restauration que nous accepterons. Cela a été fait pour aider à réduire le stress de notre équipe.”

Brad Johnson, l’opérateur de l’emplacement, a parlé à CBS News des pénuries de travailleurs auxquelles est confronté son restaurant Chick-fil-A et bien d’autres. Il a expliqué que son restaurant a vu beaucoup moins de personnes postuler à des emplois. De plus, lorsqu’ils ont embauché de nouveaux travailleurs, ils ont accepté l’offre “seulement pour démissionner au cours de leurs deux premières semaines”. Malheureusement, Chick-fil-A n’est pas la seule chaîne de restauration rapide à avoir été confrontée à une série de problèmes au milieu de la pandémie en cours.

Selon Nick Bunker, directeur de recherche économique chez Indeed, ces problèmes affectent le secteur des loisirs et de l’hôtellerie dans son ensemble. “Par rapport à l’époque d’avant la pandémie, [the sector is] ont du mal à transformer les offres d’emploi en embauches, et les employeurs de l’industrie ont du mal à retenir les travailleurs qu’ils ont déjà », a déclaré Bunker à CBS MoneyWatch. « Les employeurs ont maintenant ce problème à double face, ayant relativement du mal à faire venir des et d’avoir à s’accrocher aux gens qu’ils ont.”