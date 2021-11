Chick-fil-A fermera le week-end de Noël

Vous devrez peut-être repenser vos projets de vacances de Noël si vous envisagez de manger de la bouffe à Chick-fil-A. La chaîne de restauration rapide sera fermée le week-end de Noël, selon WTHR News. Les emplacements Chick-fil-A ne seront pas ouverts le jour de Noël, qui tombe un samedi. Comme toujours, Chick-fil-A est fermé le dimanche. Ainsi, la prochaine fois que vous pourrez déguster des pépites de poulet à la chaîne, ce sera le lundi suivant, le 27 décembre.

Si vous êtes un amateur de Chick-fil-A, il ne sera pas surprenant d’apprendre que la chaîne sera fermée le dimanche 26 décembre. Certaines chaînes de restauration rapide pourraient être ouvertes pendant les vacances de Noël. , Chick-fil-A fermera ses portes ce jour-là. De nombreux emplacements Chick-fil-A à travers le pays ont été confrontés aux ramifications continues de la pandémie de COVID-19. Ainsi, la fermeture de deux jours de Chick-fil-A à Noël servira de pause bien méritée pour les travailleurs.

Il est bien connu que Chick-fil-A n’est pas ouvert le dimanche. Selon Business Insider, Truett Cathy, le fondateur de Chick-fil-A, a choisi de fermer tous les restaurants le dimanche en raison de sa foi. Il a écrit dans son livre, Eat Mor Chikin : Inspire More People, « Fermer nos affaires le dimanche, jour du Seigneur, est notre façon d’honorer Dieu et de lui montrer notre loyauté. » Cathy a poursuivi en disant à propos de sa décision : « Mon frère Ben et moi avons fermé notre premier restaurant le premier dimanche après notre ouverture en 1946, et mes enfants se sont engagés à fermer nos restaurants le dimanche longtemps après mon départ. Je crois que Dieu honore notre décision et nous offre des opportunités inattendues de faire un plus grand travail pour lui en raison de notre loyauté. » La tradition a été perpétuée par le petit-fils de Cathy, Andrew Cathy, qui est actuellement PDG de Chick-fil-A.

Alors que les supérieurs sont fermes dans leur décision de garder Chick-fil-A fermé le dimanche, cela a un prix. 24/7 Wall Street a rapporté que Chick-fil-A perdrait probablement environ 1 milliard de dollars par an en choisissant de garder les restaurants fermés le dimanche. Mais, même s’ils pourraient gagner un milliard de plus par an, ils ne choisiront probablement pas d’ouvrir les emplacements ce jour-là. Donc, vous devrez encore faire d’autres plans de restauration rapide le dimanche pour le moment.