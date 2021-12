Chick-fil-A révèle les éléments de menu les plus populaires de 2021

Chick-fil-A clôture 2021 en revenant sur les plus grandes tendances alimentaires de l’année dernière. Alors que le monde s’apprête à sonner en 2022, la chaîne de restauration rapide bien-aimée a fait un voyage dans le passé, révélant plus tôt en décembre ses éléments de menu les plus commandés de 2021, et sans surprise, les frites de gaufres de Chick-fil-A sont en tête de liste en chaque région.

Les frites gaufrées de la chaîne de restauration rapide sont des « pommes de terre coupées en gaufres cuites dans de l’huile de canola jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes à l’extérieur et tendres à l’intérieur. Saupoudrées de sel de mer ». Ils constituent un accompagnement parfait pour l’un des plats proposés au restaurant. En publiant la liste complète des éléments de menu les mieux classés, Chick-fil-A a noté que « peu importe où vous habitez, une chose est sûre : vous adorez nos frites de pommes de terre gaufrées Chick-fil-A. De Miami à Seattle et partout entre les deux, nos pommes de terre coupées en gaufres croustillantes à l’extérieur et tendres à l’intérieur étaient exactement ce dont nous avions tous besoin pour freiner une envie de l’après-midi ou comme complément parfait à notre repas.

Les frites gaufrées n’étaient pas le seul article populaire, cependant. Alors que les frites étaient en tête de liste dans toutes les régions – région du Sud-Est, région de l’Atlantique, région du Nord-Est, région du Midwest, région du Sud-Ouest et région de l’Ouest – les clients de Chick-fil-A avaient envie de nombreux autres éléments au menu. Continuez à faire défiler pour voir les éléments de menu les plus commandés chez Chick-fil-A par région.

région sud-est

Ceux qui vivent dans le sud-est ont préféré accompagner leur commande de gaufres frites de boissons gazeuses. Alors que Chick-fil-A n’a pas précisé quelle boisson était en tête de liste parmi toutes les boissons non alcoolisées, les boissons non alcoolisées occupaient la deuxième place non seulement dans la région du Sud-Est, mais toutes les régions représentaient à la fin de l’année. en haut.

Gaufre Pommes de terre Frites Boissons gazeuses Sandwich au poulet Chick-fil-A Nuggets Thé glacé sucré Hash Browns Limonade régulière Chick-fil-A Biscuit au poulet Sandwich au poulet épicé Chick-n-Minis Mac & Cheese prevnext

région de l’Atlantique

Ceux qui vivent dans la région de l’Atlantique ont préféré compléter leur repas Chick-fill-A de gaufres frites et une boisson gazeuse avec une commande du sandwich au poulet Chick-fil-A. Le sandwich bien-aimé comprend une poitrine de poulet désossée assaisonnée à la perfection, fraîchement panée, cuite sous pression dans de l’huile d’arachide raffinée à 100 % et servie sur un petit pain beurré et grillé avec des chips de cornichon à l’aneth.

Gaufre Pommes De Terre Frites Boissons GazeusesChick-fil-A

Sandwich au poulet Nuggets Chick-fil-A Thé glacé sucré Hash Browns Limonade régulière Sandwich au poulet épicé Chick-fil-A Biscuit au poulet Chick-n-Minis Mac & Cheese prevnext

Région nord-est

Dans le nord-est, Chick-fil-A Nuggets a complété le Top 3. Les pépites de la chaîne sont des morceaux de poitrine de poulet désossés de la taille d’une bouchée qui, tout comme le Chick-fil-A Chicken Sandwich, qui était le quatrième article le plus commandé dans le Nord-est, sont assaisonnés à la perfection, fraîchement panés et cuits sous pression dans de l’huile d’arachide raffinée à 100 %.

Gaufre Pommes de terre Frites Boissons gazeuses Nuggets Chick-fil-A Sandwich au poulet Chick-fil-A Régulier Limonade Thé glacé sucré Sandwich au poulet épicé Pâtes rissolées Sandwich de luxe épicé Mac & Cheese Sandwich de luxe Chick-fil-A prevnext

région du Midwest

Il s’avère que ceux du Nord-Est et du Midwest ont des papilles gustatives très similaires, car leurs habitudes de commande étaient presque identiques. Les Midwesterners avaient également un penchant pour les Chick-fil-A Nuggets de la chaîne et le Chick-fil-A® Deluxe Sandwich, qui ajoute de la laitue frisée, de la tomate et du fromage américain au traditionnel sandwich au poulet de la chaîne, qui s’est faufilé sur la liste dans les deux régions. .

Gaufres Pommes de terre Frites Boissons gazeuses Nuggets Chick-fil-A Sandwich au poulet Chick-fil-A Limonade régulière Sandwich au poulet épicé Mac & Cheese Sandwich de luxe épicé Thé glacé sucré Pâtes rissolées Sandwich de luxe Chick-fil-A prevnext

Région sud-ouest

Les clients de Chick-fil-A dans le sud-ouest avaient un penchant pour Chick-fil-A Chick-n-Minis. Bénéficiant de croquettes Chick-fil-A de la taille d’une bouchée nichées dans des mini-rouleaux de levure chauds légèrement badigeonnés d’une tartinade au beurre de miel, l’article était l’un des deux seuls articles du petit-déjeuner à se tailler une place sur la liste des articles de menu les plus commandés et seulement figure sur la liste dans deux régions.

Gaufres Pommes de terre Frites Boissons gazeuses Nuggets Chick-fil-A Sandwich au poulet Chick-fil-A Thé glacé sucré Régulier Limonade pommes de terre rissolées Sandwich au poulet épicé Sandwich de luxe épicé Mac & Cheese Chick-fil-A Chick-n-Minis prevnext

Région Ouest

Alors que le thé glacé sucré figurait sur la liste des articles les plus populaires dans toutes les régions, il était le moins populaire parmi les clients Chick-fil-A de l’Ouest. Favorisant clairement les boissons non alcoolisées et la limonade, le Sweet Iced Tea est arrivé au n ° 1 dans cette région, qui avait des envies d’épices, le Spicy Deluxe Sandwich et le Spicy Chicken Sandwich étant parmi les éléments de menu les plus commandés en 2021.

Gaufres Pommes de terre Frites Boissons gazeuses Chick-fil-A Nuggets Chick-fil-A Sandwich au poulet Sandwich épicé de luxe Limonade régulière Sandwich au poulet épicé Mac & Cheese Sandwich de luxe Chick-fil-A Pommes de terre rissolées Thé glacé sucré prev