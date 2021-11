Chick-Fil-A révèle qu’ils ont un problème majeur avec les clients sur leurs sites

Le nouveau PDG de Chick-Fil-A, Andrew T. Cathy, savait que l’entreprise dont il a hérité de son père avait un problème unique lorsqu’il a accepté le poste. Les restaurants de la chaîne de restauration rapide restent si populaires que beaucoup d’entre eux sont trop occupés, ce qui conduit certains clients potentiels à ne pas y manger. C’est l’une des raisons pour lesquelles les clients verront les emplacements Chick-Fil-A si proches les uns des autres, car l’entreprise espère étendre sa base de consommateurs. L’entreprise estime que jusqu’à 30% des clients potentiels décident de ne pas s’arrêter parce qu’un emplacement est trop occupé.

Certains emplacements Chick-Fil-A sont tellement occupés que la circulation déborde sur une rue, provoquant du trafic. Malgré tous les changements de haute technologie apportés par Chick-Fil-A – comme demander aux employés de prendre des commandes avec des tablettes ou permettre aux clients de passer leurs commandes sur l’application – ce problème n’a toujours pas de solution facile. Même l’ouverture d’un autre emplacement à proximité d’un endroit très fréquenté ne résout pas immédiatement le problème, a déclaré le père de Cathy, Dan Cathy, à l’Atlanta Business Chronicle en septembre.

« Nous avons constaté que cela ne résout pas le problème », a déclaré Dan Cathy, qui est resté président après que Cathy est devenue PDG le 1er novembre. « C’est un énorme puits, ce qui nous fait réaliser à quel point nous avons encore un potentiel de croissance ici aux États-Unis. longtemps. Il y a donc beaucoup de croissance ici aux États-Unis »

Peut-être Chick-Fil-A pourrait-il dissuader les clients de se rendre chez eux en renforçant son service de livraison ? C’est une idée que Cathy a en tête, qualifiant le secteur de la livraison de « grand changeur de jeu » pour l’entreprise. Il a pointé du doigt un restaurant de Philadelphie qui réalisait la moitié de son volume uniquement à partir de commandes DoorDash. « Nous voyons donc que cela va changer la donne pour nous, à tel point que nous devons déplacer une partie de cette production hors site dans ce que nous appelons des cuisines fantômes ou des cuisines sombres », a déclaré Cathy au Business Chronicle. « C’est une autre grande opportunité de croissance. »

Cathy espère également que la simplification des cuisines aidera les restaurants Chick-Fil-A à servir les clients plus rapidement. Dans le comté de Ventura, en Californie, la société a construit « la plus grande opération de jus de citron au monde », a-t-il déclaré. « Il y a 17 robots qui extraient 1,2 million de livres de citrons par jour et fournissent des citrons à tous nos magasins. Et cela simplifie considérablement les choses dans notre cuisine », a-t-il déclaré. Ils utilisent un système pasteurisé à haute pression qui tue les microbes pour donner au jus une durée de vie de deux semaines.

Quant au plan « juste ouvrir un nouveau Chick-Fil-A », même Cathy admet que cela ne fonctionnera pas pour toujours. « Je pense qu’un autre défi que nous avons va être de savoir à quelle vitesse nous pouvons déployer notre capital et nos ressources à la vitesse à laquelle le marché évolue », a-t-il déclaré. « Et il est facile d’ouvrir 50 autres restaurants Chick-fil-A plutôt que de prendre ce même capital et d’avaler dur et de prendre le risque de l’investir ici, nous pensons que la rondelle se dirige. Là où le risque peut être plus grand, l’opportunité peut être plus grand, mais vous ne le savez pas encore. » Cathy n’a rien dit sur l’ouverture le dimanche, il semble donc que cette idée ne sera jamais envisagée.