Chick-fil-A s’étend à Major City

Chick-Fil-A arrive à Boston. Cette décision intervient un peu plus de deux ans après que la chaîne de restauration décontractée a annoncé l’ouverture d’un magasin à Back Bay. Le site ouvrira cet hiver. « Nous avons le plaisir de confirmer que nous ouvrirons un restaurant Chick-fil-A à Boston au 569 Boylston St. cet hiver », a confirmé la société dans un e-mail à Boston.com. « Nous sommes impatients de rejoindre la communauté et de servir la délicieuse cuisine de nos clients dans un environnement d’hospitalité authentique. »

Chick-Fil-A reprendra un ancien site de Boloco. Le nouveau restaurant est actuellement en construction et embauche de nouveaux employés. Il y a actuellement 16 emplacements Chick-fil-A opérant dans l’État du Massachusetts. Les emplacements sont actuellement à Dedham, Burlington, Woburn et Framingham, et plus encore.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise fait savoir qu’elle essaiera d’apporter un emplacement dans la ville. En 2012, Chick-fil-A cherchait un emplacement sur le Freedom Trail dans la région. Mais feu le maire de Boston, Thomas Menino, n’était pas un fan de Chick-Fil-A. Menino n’a pas approuvé la position de l’ancien PDG de Chick-Fil-A, Dan Cathy, contre le mariage homosexuel.

« Nous soutenons beaucoup la famille – la définition biblique de l’unité familiale », a déclaré Cathy à Baptist Press en 2012. « Nous sommes une entreprise familiale, une entreprise familiale, et nous sommes mariés à nos premières femmes . Nous rendons grâce à Dieu pour cela.

Au milieu des commentaires, Menino a écrit une lettre à Cathy l’exhortant à « renoncer à ses projets de s’installer à Boston ». « J’étais en colère d’apprendre à la suite de vos déclarations partiales sur votre recherche d’un site à localiser à Boston », a écrit Menino. « Il n’y a pas de place pour la discrimination sur le Freedom Trail de Boston et pas de place pour votre entreprise à ses côtés. » En conséquence, les plans d’ouverture à Boston sont au point mort.

Depuis les déclarations de Cathy, Chick-Fil-A fait savoir qu’ils ne tolèrent pas les opinions homophobes. En 2019, Rodney Bullard, directeur exécutif de la Fondation Chick-fil-A, a déclaré à Business Insider qu’ils prévoyaient de faire un don aux organisations de jeunesse LGBTQ. Cathy a quitté son poste de PDG en septembre. Son fils, Andrew Truett Cathy, a pris sa place.