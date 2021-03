Chicken assomme Prophet dans un round

Omar «Pollo» Aguilar a gardé son invaincu d’une manière énergique, écrasante et rapide.

Le populaire « Pollo » Aguilar (18-0-0, 17 ko) a frappé une combinaison précise d’un crochet vers le bas et d’un tir croisé à droite au-dessus pour renverser le Vénézuélien Carlos « Profeta » Cárdenas (26-8-1, 16 ko), qui a entendu couché sur la toile, se tordant de douleur, le compte à rebours de 10 secondes, pour que le combat se termine à 2:48 du premier tour.

Le « Prophète » avait fait un bon premier round, boxant, restant à distance et enchaînant quelques longs coups à Aguilar, cependant, l’Ensenada s’est installé au demi-fond, a mesuré son rival et dès qu’il a atteint le Vénézuélien, il a frappé cela crochet puissant au corps qui le paralysait, et le coup droit était le point final.

Aguilar, jeune champion du monde de la WBC, a fait preuve d’un grand niveau et de force, reste invaincu et est en pleine boxe et en pleine croissance personnelle, donc les affrontements contre les meilleurs du monde en Super léger, sont des objectifs à court terme.

Cárdenas était venu supporter le parcours et livrer un combat très serré à l’expérimenté Pedro Campa, un mois plus tôt à Hermosillo, de sorte que le triomphe du «Pollo» prend une importance particulière, puisqu’il s’est retrouvé avec un rival d’expérience, prouvé et qui a déjà été deux fois champion international WBC.

Duel Ensenada disputé

Ángel Daniel García (7-0-0, 6 ko) est resté invaincu, mais a atteint la distance pour la première fois, et a dû surmonter de nombreux moments de difficulté, pour surmonter par décision unanime le populaire «Borrego» Dorian Tavizón (4- 2 -0, 2 ko’s) dans une bataille intense entre les espoirs d’Ensenada.

Garcia, comme c’est sa coutume, a fait pression et forcé le combat court, ce à quoi Tavizón a répondu et a été efficace. Ils se sont tous les deux connectés et ont été blessés. Le combat était plein d’action, de domination alternée et d’émotions constantes.

À la fin de 6 rounds intenses, Garcia a frappé plus et mieux et a imposé des conditions pour gagner une victoire par décision unanime bien méritée, bien conçue et très contestée dans ce combat convaincant de super poids plume en 6 rounds.

Dans un autre combat de sauvegarde, Abel « Russo » Rivas de Durango (3-0-0, 3 KO) et Jesús Frías de Nayarit (2-1-0, 1 KO) ont offert un bref match avec beaucoup d’action, avec de nombreux coups. du pouvoir, qui malheureusement, un coup de tête accidentel a interrompu au quatrième tour, et la Commission de boxe de Tijuana l’a décrété comme « No Contest ».

Rivas avait envoyé son rival sur la toile deux fois, et il se préparait à une victoire claire, il semblait même que le KO viendrait à tout moment.

Mais dans sa tentative d’attaquer et de niveler le combat, Frías entra pour attaquer et s’avança pour être à courte distance, ce qui coïncida avec un mouvement de taille que le « Russe » fit pour fermer la garde et les espaces et donc, contre-attaquer. Les têtes se sont heurtées et Frías a subi une blessure, que le médecin du ring a jugée suffisamment dangereuse pour suggérer que le combat soit annulé, ce que l’arbitre a respecté et a ordonné un arrêt. Le quatrième round n’étant pas terminé, le combat a été déclaré « No Contest ».

Cependant, Abel Rivas, neveu du multiple champion du monde Yazmín «Rusita» Rivas, a montré de grandes capacités, puisqu’il boxait également à n’importe quelle distance, manifestant de bons mouvements des jambes et de la taille et pour couronner le tout, il a du pouvoir dans les deux mains.

La fonction de Zanfer au Grand Hotel Tijuana s’est déroulée à huis clos, suivant les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission Tijuana Box.

Résultats de Tijuana

Omar Aguilar KO1 – Carlos Cardenas

Ángel Daniel García UD6 – Dorian Tavizón

Abel Rivas NC4 – Jesús Frías