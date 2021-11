Chico DeBarge arrêté pour possession de méthamphétamine, camping-car mis en fourrière

Chico DeBarge a été arrêté pour possession de drogue … et le camping-car dans lequel vivait le chanteur de R&B est maintenant mis en fourrière.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que les flics ont reçu un appel le 6 novembre au sujet d’un homme causant des troubles à l’intérieur d’un camping-car.

On nous a dit que la police avait mis le véhicule en fourrière et que les agents auraient trouvé de la méthamphétamine et de l’attirail de drogue à l’intérieur du manège.

Le chanteur de DeBarge a ensuite été arrêté et condamné pour possession d’une substance contrôlée et possession d’attirail de drogue… et il a ensuite été libéré sous promesse de comparaître.

Chico a certes lutté contre la dépendance pendant des années, et il a été arrêté 3 autres fois – en 2007, fin 2019 et tôt 2021 — pour possession de drogue.

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois … lors de la dernière saisie de drogue, les flics disent que Chico s’est identifié comme James, son frère aîné du groupe de chant familial, avant d’être correctement identifié lors du processus de réservation.

On dirait que Chico a appris au moins une leçon … on nous dit qu’il n’a pas essayé de prétendre être quelqu’un d’autre cette fois.