Chico rencontre un garçon sur Facebook et se retrouve arnaqué à Barcelone par une mafia dédiée aux crypto-monnaies

11/03/2021 à 05:00 CET

« Je m’appelle John, j’habite à Barcelone. Si vous voulez, nous ferions mieux de parler sur WhatsApp, que Rencontres Facebook Je ne l’utilise pas beaucoup. « Avec ce message, après un like sur cette page pour trouver un partenaire, tout a commencé. » C’était le 12 juin. ETou je n’avais jamais utilisé cette application mais je l’ai téléchargée et bien, je l’avais là. Soudain, j’aime un gars. Je l’ai aimé en retour & rdquor;.

L’orateur est Pedro (nom fictif pour protéger son identité), un Homme de 30 ans vivant à Barcelone qui se bat depuis des mois contre une « mafia d’arnaqueurs qui opère sur le net ». Ils ont promis de gagner 48 000 euros, mais ils ont fini vous arnaquer 16 000, selon deux plaintes déposées par l’homme devant les Mossos d’Esquadra, les 20 juillet et 31 août, et auxquelles OPEN CASE a accédé.

Lui et les autres cinq cents personnes concernées se sont jointes à une plate-forme pour découvrir l’arnaque. Mais, selon le jeune homme, des milliers de personnes à travers le monde sont tombées dans ce cyber piège. « Au moment où nous parlons, j’ai reçu trois likes de trois escrocs différents. Ils sont partout », prévient-il.

« D’abord ils t’excitent, ils te font croire que tu as une relation et ensuite ils te volent »

De vrais messages envoyés par des escrocs à Pedro. |

Piège

« Il a dit qu’il s’appelait John. Qu’il était à Barcelone pour affaires. Nous avons commencé à parler : quels sont tes loisirs, qu’est-ce que tu aimes. Il m’a dit qu’il lisait, la plage & mldr; et aussi qu’il aimait les investissements », résume Pedro. « D’abord j’étais excité. On parlait tous les jours : qu’est-ce que tu as mangé, je veux te voir, qu’est-ce que tu vas manger pour dîner, te faire croire que tu as une relation » se souvient l’homme.

« Ils vous demandent si vous êtes au courant des investissements. Si vous leur dites que vous ne devenez pas la victime parfaite. » Noir sur blanc, semble être un canular facile à repérer, mais l’intrigue est parfaitement orchestrée : « Ils vous montrent des photos de choses chères, un mode de vie désirable, et ils vous disent que c’est grâce aux crypto-monnaies. » Vous êtes déjà tombé amoureux. « Comme ils veulent le meilleur pour vous, vous êtes leur partenaire, ils vont t’apprendre à gagner de l’argent« .

Pedro a toujours du mal à récupérer. Selon la plainte à laquelle OPEN CASE a eu accès, John -son fraudeur- il a inventé une vie, une identité et même une image. « Nous allons obtenir beaucoup de choses. » Le tout assaisonné de « Je t’aime », « Je t’aime » et « Je vais te faire gagner de l’argent ».

Pour mener à bien la supercherie, John a expliqué qu’il devait ouvrir « trois profils sur trois plateformes différentes : BINANCE, EFFORTWE 365 et META TRADER 5« La mécanique est simple, mais la terminologie complexe – c’est pourquoi ils parviennent à tromper – pour ceux qui ne connaissent pas les investissements et l’informatique.

« BINANCE est le portefeuille (où vous changez de devise), puis ils vous invitent à rejoindre la plateforme d’arnaque, Effortwe 365 -maintenant fermé, ils en créent de nouveaux pour éviter le traçage- et, enfin, ils vous disent d’ouvrir un compte dans Meta Trader 5 , une plateforme qui est légitime, mais qui il est piraté par eux pour fraude. Les graphiques et les données qui montrent que votre argent est faux & rdquor ;.

« J’ai investi 500 euros et ils m’ont fait croire que j’en avais gagné 200. Comme je voyais que je gagnais de l’argent, je leur ai donné encore 6 000 euros »

Comme Pedro ne comprenait pas les crypto-monnaies, John supervisait toujours tout. « À travers des captures d’écran, il m’a dit quoi faire. Il me montrait le retour sur mon argent. Tout n’était qu’un mensonge, l’argent qui y était reflété n’était pas vrai. « Il s’est emporté. Vous avez confiance que tout ira bien », dit Pedro.

« A cette époque, je travaillais du lundi au dimanche et j’avais quelques économies. J’ai commencé par investir 500 euros. Lors de la première opération, il a gagné 200 euros. les a retirés. « J’ai vu qu’il gagnait vraiment de l’argent. » C’était juste un leurre. Selon sa plainte, il a déposé 6 000 euros de plus.

Au fil des semaines, sa relation amoureuse avec John se consolidait. « Tu es la personne la plus importante dans ma vie & mldr; Je ne veux pas vous faire de mal », se souvient le jeune homme. Nous continuons à opérer & rdquor ;. La déception a duré deux mois.

« John parlait toujours de nous, nous, nous & mldr; tout au pluriel. Je vais t’aider, « se souvient Pedro ».Il a insisté sur le fait que je devais mettre plus d’argent« Pedro, amoureux, l’a cru », comme il n’en avait plus, il m’a offert la possibilité que la tribune me le prête. » il a demandé un crédit à ses escrocs.

« Soudain, ils ont dit que si je ne remboursais pas le prêt dans les 10 jours, ils gèleraient mon compte – je perdrais tout – et ils me pénaliseraient et généreraient des intérêts pour chaque jour nécessaire pour rembourser l’argent. John a alors agi comme un prétendu défenseur. » Il a dit qu’il avait envoyé de l’argent sur mon compte pour m’aider. Cela faisait partie du plan. Je me sentais déterminé à continuer d’investir pour pouvoir tout redonner. J’ai dû demander une avance de salaire au travail. »

Hacker sans visage. | Shutterstock

Quand est-ce censé avait effectué le paiement du prêt présumé, « la plate-forme a inventé plus de surtaxes : 5 000 euros pour la saisie tardive. Et encore 5 000 pour une loi internationale. J’ai dit à John que c’était une arnaque, que nous avions été trompés. Que si je devais payer une taxe, je la paierais à l’administration fiscale espagnole, pas à une plateforme. Je suis allé le signaler. « Donc John a disparu. Il a supprimé son compte Facebook et son numéro de téléphone. Pedro ne l’a pas revu depuis.

Sur les réseaux de rencontres et TikTok

L’arnaque subie par Pedro a un nom, le la police la connaît sous le nom de « crime de massacre de cochons » (En castillan, cela se traduit par abattage du cochon ou crime en abattant le cochon). Ils sélectionnent la victime dans les applications de rencontres et autres réseaux sociaux comme TikTok, ils convaincre de faire des investissements économiques dans des plans qui n’existent pas. Ainsi, tout en prenant leur argent aux victimes, l’organisation engraisse sa tirelire. Lorsqu’ils découvrent leur tromperie, ils cassent la tirelire (tuent le cochon) et disparaissent. Pedro assure qu’un autre arnaqué qu’il sait perdu un million d’euros avec la même fraude.Qui est derrière ?

Dans sa plainte, Pedro pointe du doigt un nom, un magnat chinois qui aurait une industrie des télécommunications et qui, dit-il, opère au « Myanmar, au Laos, au Cambodge, aux Philippines et aux Émirats arabes unis ». Différents lieux qui opèrent dans le monde entier.

Les escrocs seraient des gens trompés au départ, selon le jeune homme, puis extorqués pour tromper les autres : « Le ils capturent et forcent, dans des conditions horribles, à escroquer. Ils leur promettent des emplois bien rémunérés et les emmènent dans différents pays. Ils prennent leurs passeports et les mettent dans des centres d’appels. « Leur modus operandi serait orchestré : » ils reçoivent une formation qui comprend comment créer de faux profils sur les réseaux sociaux, comment identifier les bonnes victimes, comment établir des relations, platoniques ou romantiques, et comment gagner la confiance. « Aussi, » comment les contraindre à investir dans des crypto-monnaies ou des échanges de devises via des sites Web d’investissement soi-disant tiers, en fait hébergés par le groupe d’arnaqueurs. «

Faites attention à votre instinct

Comment éviter d’être victime d’une telle arnaque ? Depuis surBranding, une entreprise de cybersécurité, d’analyse de renseignement et d’enquête privée, prévient : « les applications de rencontres ont leur succès, mais il faut être prudent, prendre ses précautions et écouter son instinct ».

Lors de transactions économiques, Selva Orejón, fondatrice et directrice d’onBranding, rappelle que « la crypto-monnaie est une monnaie virtuelle, basé sur la technologie blockchain « , et » pour fonctionner avec elle il est essentiel de connaître cette technologie« L’expert se concentre sur une autre question clé : « il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment sauvegarder et sécuriser leur identité numérique. » Leurs comptes, leurs portefeuilles. Les risques sont nombreux.

Réputation sur Internet

Orejón considère fondamental que « si vous allez agir sur différentes plateformes », vous révisez « leur importance et leur réputation sur Internet ».

« Les applications de rencontres regorgent d’arnaqueurs. Le FBI a déjà prévenu, la Hollande, l’Allemagne – aussi l’Espagne », dénonce Pedro. Ce n’est pas que de l’argent. « Ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Ils peuvent détruire votre vie. Il y a des gens qui se sont suicidés par désespoir, ou qui ont essayé de le faire. Je passe une grande partie de ma journée à faire des reportages sur Facebook Dating, Tinder… C’est complet. »