Chiellini fait un empannage à Manchester United à propos du transfert de Ronaldo

Le capitaine de la Juventus, Giorgio Chiellini, a déclaré que Cristiano Ronaldo aurait dû partir avant lui en août et a déclaré qu’il avait rejoint une équipe « plus axée sur le présent que sur l’avenir ».

Le vétéran défenseur de Old Lady n’a pas critiqué son ancien coéquipier dans une interview avec DAZN. Mais le joueur de 37 ans a clairement indiqué que le départ tardif du mercato de Ronaldo avait eu un effet négatif sur l’équipe.

Ronaldo a quitté Turin pour Manchester United le 28 août, donnant à la Juve peu ou pas de chance de signer un remplaçant.

Ronaldo a signé un contrat de deux ans avec l’option d’un troisième, sous réserve d’une autorisation internationale.

La Juve a confirmé que United payait 12,86 millions de livres sterling pour Ronaldo plus 6,86 millions de livres sterling d’add-ons potentiels, dans un communiqué publié tôt le jour de la date limite de transfert.

La nature du départ de l’attaquant a secoué la Juventus et Alessio Tacchinardi a récemment frappé Ronaldo, disant que l’ancien homme du Real Madrid s’est envolé alors que la Juve se préparait à jouer un match.

La star portugaise avait également un an de contrat avec la Juve. Et Chiellini a maintenant déploré le moment de la sortie de Ronaldo.

« Cristiano Ronaldo est parti le 28 août », a déclaré Chiellini à DAZN. « Cela crée un choc et je pense que nous l’avons payé en termes de points en début de saison.

« Il aurait mieux valu qu’il [Ronaldo] parti le 1er août car nous nous serions préparés et nous serions arrivés prêts pour le début de la campagne.

Chiellini frappe Man Utd

La Juve n’a récolté qu’un point lors de ses trois prochains matches de championnat après le départ de Ronaldo. Ils ont cependant stabilisé le navire depuis et sont sixièmes au classement. Alors qu’ils sont en tête de leur groupe de Ligue des Champions.

« Cristiano avait besoin d’un nouveau stimulus et d’une équipe qui joue pour lui », a ajouté Chiellini. «Quand il trouve une équipe comme celle-là, il est toujours crucial et l’a toujours prouvé, même au cours de ses trois années à la Juve.

« Un programme de rajeunissement et de redémarrage est en cours ici à la Juventus », a déclaré la star d’Azzurri. « Il est clair que si Ronaldo était resté, cela aurait été une valeur ajoutée. Et nous l’aurions volontiers exploité, mais il aurait aussi pu être décidé de repartir d’une équipe plus tournée vers le présent que vers l’avenir.

