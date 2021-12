chien aveugle jeté dans la rue a désespérément besoin d’un foyer | Monde | Des nouvelles

Le chien aveugle, appelé Ruby, a volé le cœur de ceux qui se portent volontaires dans un refuge pour animaux en Grèce en raison de sa nature affectueuse. Ruby avait évité de justesse d’être renversée par une voiture dans les rues de Lamia lorsqu’un bon Samaritain a ramassé le chien « effrayé et sale ». Le personnel du sauvetage espère que quelqu’un tombera amoureux d’elle et lui offrira la maison pour toujours qu’elle mérite. La vétérinaire Eleni Katsouri a déclaré : « Elle suivrait mes traces tout autour de l’infirmerie. Elle adore être câlinée jusqu’à ce qu’elle s’endorme.

Alexandra Anastassopoulos, qui dirige un groupe aidant à reloger les chiens errants trouvés dans la région, a expliqué qu’une fois que les chiens ont atteint un certain âge en Grèce, les habitants les considèrent comme « sans valeur » et les laissent dans la rue.

Elle a expliqué: « Ruby a probablement été laissé dans une arrière-cour et n’a jamais été mis à l’intérieur pour ressentir des câlins, des baisers et de l’amour. » Le personnel a été étonné par la transformation de la chienne âgée une fois qu’elle a reçu des soins et une attention bien mérités. « Elle se sentait si heureuse et en sécurité qu’elle a juste fondu dans mes bras et s’est endormie », a déclaré Alexandra.

« Ensuite, elle se réveillait et avait l’énergie d’un chien de cinq ans. Je pense que c’est ce qui lui manquait le plus dans sa vie. Elle sortait alors en courant et trouvait un chien avec qui jouer parce qu’elle se sentait rajeunie. Vous pouvez dire qu’elle était et est toujours une battante.

Malheureusement, on a découvert que Ruby souffrait de plusieurs maladies une fois arrivée au refuge, notamment un ver du cœur et des tumeurs dans sa poitrine qui, selon le vétérinaire, pourraient être cancéreuses. Mais le personnel du centre espère qu’elle pourra passer le temps qu’il lui reste dans un foyer heureux.

