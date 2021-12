‘Chien’ Bermúdez tient sa promesse et peint le bouclier de l’Atlas sur sa tête – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Enrique Bermudez a tenu sa promesse et a peint l’écusson de l’Atlas FC sur sa tête, après que la boîte rouge-noire soit devenue championne de Liga MX après 70 ans.

C’est dans l’émission TUDN ‘Línea de 4’, que le célèbre ‘Chien’ a dévoilé l’œuvre d’art qui a été réalisée dans sa chevelure mythique : le bouclier rouge-noir comprenant la deuxième étoile.

Le narrateur expérimenté a souligné que, sans aucun doute, le deuxième titre de La Academia a été le «plus grand» moment qu’il a eu à vivre dans sa longue carrière professionnelle. .

« C’était spécial, même pas en Coupe du monde. C’est le meilleur environnement que j’ai eu à vivre dans toute ma carrière », a déclaré le « Chien », qui a ensuite montré sa tête.

« Ce n’est pas parce que je suis rouge et noir. J’ai narré la fin de Monterrey, j’ai narré Cruz Azul et l’Amérique. Jamais de sa vie il n’avait vu un environnement aussi fort, un aussi grand soutien que celui de l’Atlas. Ce n’est pas parce que (être) rouge et noir. C’était spécial, même pas en Coupe du monde. C’est le meilleur environnement que j’ai eu à vivre dans toute ma carrière ».