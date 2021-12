chien d’assistance Labrador a changé la vie d’un propriétaire autiste «terrifié» | Royaume-Uni | Des nouvelles

Rho Miller a reçu un diagnostic d’autisme en 2019 et dit qu’elle « a eu énormément de mal » à sortir seule. Mais tout cela a changé lorsqu’elle a eu Lyra, un Labrador qui est formé pour aider son propriétaire dans ses activités quotidiennes.

« Lyra a amélioré mon bien-être plus que je ne l’aurais jamais imaginé », déclare Rho.

« Grâce à elle, je suis tellement plus indépendante, j’ai plus confiance en moi et une meilleure estime de moi, et j’apprécie ma vie bien plus qu’avant. C’est ma petite compagne et ma meilleure amie – je dis souvent qu’elle est ma complice !

Lorsque Rho sort, elle a maintenant Lyra pour l’aider à naviguer dans le monde.

Le chien indispensable rend les lieux occupés plus gérables pour Rho en l’aidant à trouver son chemin ou en recherchant des choses comme une caisse, un ascenseur ou une sortie.

« Sans Lyra pour me guider, je finirais très perdu », admet Rho.

« Maintenant, j’aime beaucoup sortir, parce que Lyra me garde en sécurité et à terre. »

Avec Lyra à ses côtés, Rho peut désormais saisir des opportunités qui auraient autrement été impossibles. Depuis qu’elle a obtenu Lyra, elle a trouvé un réseau de soutien de nouveaux amis et a même lancé sa propre entreprise en ligne de vente de colliers et d’accessoires pour chiens.

Rho documente les aventures du couple sur sa page Instagram @lifewithlyralab, et elle espère que partager leur histoire fera savoir aux autres à quel point les chiens d’assistance peuvent être essentiels pour les personnes handicapées.

« La société nous enseigne que nous ne sommes pas assez ; que nous devrions rester à la maison et que nous devons agir de manière plus «normale» et «se remettre de nous-mêmes» si nous voulons réussir dans la vie », déclare Rho.

« Mais en ayant un chien d’assistance, nous pouvons accomplir bien plus que ce que la société nous attribue, tout en étant nous-mêmes. »

Lyra est peut-être un chien d’assistance « incroyablement concentré et dévoué », mais lorsqu’elle n’est pas au travail, la personnalité impertinente et enjouée du chiot ne manque jamais d’égayer la journée de son propriétaire.

« Dès que vous enlevez son harnais de travail et prononcez les mots magiques » tout est fini « , elle devient le chien le plus énergique, enjoué et humoristique, et courra dans toute la maison en attrapant ses jouets et en vous les montrant fièrement « , dit Rho.

Rho souhaite pouvoir expliquer à Lyra à quel point le Labrador compte pour elle.

«Je lui suis reconnaissante au-delà des mots», dit-elle. «Je lui dis déjà tous les jours à quel point je l’aime, et j’aimerais qu’elle puisse vraiment comprendre ce que cela signifie; à quel point elle a changé ma vie pour le mieux.

Tenez-vous au courant de toutes nos nouvelles TeamDogs en suivant nos pages sociales. En plus des vidéos, des astuces et des conseils, nous partagerons également quelques-unes de vos incroyables photos de chiens, alors suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.