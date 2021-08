Chien de garde répété, les avertissements de renseignements sapent les assurances publiques de Biden sur l’armée afghane .

Fraîchement sorti des vacances du 4 juillet, le président Biden a assuré avec confiance le peuple américain le mois dernier que l’armée afghane était prête à tenir la ligne contre les talibans alors que les États-Unis retiraient leurs forces après 20 ans de guerre. “J’ai confiance en la capacité de l’armée afghane, qui est mieux entraînée, mieux équipée et plus compétente pour mener la guerre”, a déclaré le président depuis la salle est ornée de la Maison Blanche le 8 juillet.

Quelques jours plus tard, le président de l’état-major interarmées a donné une assurance moins rose, mais a contesté les affirmations qu’une prise de contrôle des talibans était inévitable. “Un résultat négatif – une prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans – n’est pas gagné d’avance”, a déclaré le général de l’armée Mark Milley aux journalistes. “… Je ne pense pas qu’un jeu final soit encore écrit.”

Mais à l’intérieur des agences de renseignement américaines, du Pentagone et du chien de garde américain indépendant pour l’Afghanistan, les voyants d’avertissement clignotaient en rouge que l’armée afghane que les États-Unis avaient passé 20 ans à entraîner et à équiper de dizaines de milliards de dollars avait une mâchoire en verre qui pouvait être facilement écrasée. , selon les entretiens de Just the News avec une douzaine de responsables américains et un examen de plusieurs centaines de pages de notes et de rapports.

John Sopko, l’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan et démocrate de longue date, a explicitement averti que les Afghans ne pouvaient même pas gérer leurs propres opérations de ravitaillement, leurs soldats étaient sujets aux défections et aux allégeances aux tribus sur la structure de commandement, et leurs avions de combat étaient beaucoup moins prêt que ne l’avaient décrit les commandants militaires américains.

« Cinq des sept cellules ont connu des baisses de disponibilité au cours du dernier mois du trimestre [June]”, a écrit Sopko dans un rapport d’avertissement quelques jours après que Biden et Milley ont fait leurs assurances. «Cela a coïncidé avec l’offensive des talibans et le retrait des forces américaines et de la coalition, y compris les sous-traitants de maintenance d’avions. L’effet combiné des deux a semblé réduire les taux de préparation des avions. »

Vous pouvez lire ce rapport ici :

Les avertissements de Sopko étaient open source et publics pour tous, y compris le cercle restreint de Biden, à voir. Dans les coulisses, les responsables du renseignement américain ont commencé à réduire leurs évaluations de confiance classifiées dans l’armée afghane, réduisant de quelques mois à quelques semaines la possibilité que l’Afghanistan puisse tomber aux mains des talibans, selon des entretiens avec plusieurs responsables.

“Il n’y avait aucun secret que l’armée afghane s’effondrait, et il y avait peu d’ajustement de notre part, juste une démission”, a déclaré un responsable à Just the News, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter de délibérations privées.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, Michael Flynn, qui a passé près d’une décennie à travailler sur l’Afghanistan en tant que général de l’armée et chef de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à Just the News que l’administration Biden avait induit les Américains en erreur parce que les États-Unis étaient bien conscients que les forces afghanes ne pouvaient pas vaincre. un ennemi et pourrait s’effondrer rapidement.

« Tout était bien connu », a déclaré Flynn au podcast de John Solomon Reports. “Ce n’est pas quelque chose qui nous est soudainement tombé dessus. Cela aurait pu se faufiler sur Joe Biden, et peut-être certains de nos hauts dirigeants militaires, bien que ce serait, je pense, qu’ils mentiraient entre leurs dents. S’ils étaient soumis à une audience publique au Congrès. Ils mentiraient entre leurs dents, s’ils disaient quoi que ce soit. … Et cette histoire de ne pas sentir que cela pourrait arriver si vite est ridicule.

Commission sénatoriale des relations étrangères Bob Menendez, DN.J. a offert des sentiments similaires mardi. « Les peuples américain et afghan n’ont clairement pas appris la vérité sur la capacité de l’ANDSF et méritent des réponses », a-t-il déclaré.

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a semblé confirmer mardi que la Maison Blanche était consciente des dangers d’un effondrement rapide. “Nous étions lucides lorsque nous avons pris cette décision qu’il était possible que les talibans finissent par contrôler l’Afghanistan”, a déclaré Sullivan. « Nous étions lucides à ce sujet. Maintenant, comme le Président l’a dit dans ses remarques hier, nous n’avions pas prévu que cela se produirait à cette vitesse. Cependant, nous avions prévu ces éventualités potentielles.

Des responsables ont déclaré à Just the News que Biden et son équipe de sécurité avaient rejeté les demandes des commandants militaires de maintenir temporairement les troupes américaines en place, et ils ont rendu la base aérienne de Bagram au milieu d’une nuit d’été, même si elle aurait pu fournir un autre emplacement pour évacuer le personnel américain si l’aéroport civil de Kaboul tombe aux mains de l’ennemi.

Mis à part les délibérations privées, l’aspect le plus étonnant des déclarations du président au public il y a un mois était à quel point elles étaient carrément contredites par le renseignement open source, en particulier une multitude de rapports et de notes de service de Sopko, qui a été nommé par le président Obama pour être le représentant indépendant des États-Unis. chien de garde de la guerre en Afghanistan après des décennies en tant qu’enquêteur bouledogue pour les démocrates à Capitol Hill.

Les rapports de Sopko sur les forces afghanes datant de 2015 se lisent parfois comme un mauvais sit-rep d’une comédie militaire burlesque, comme Stripes ou Hot Shots. Sauf, ils étaient mortellement graves et conséquents.

Le même mois, Biden a doublé l’armée afghane, l’équipe de Sopko a envoyé une note urgente disant que les Forces nationales de défense et de sécurité afghanes (ANDSF) étaient toujours incapables de gérer la fonction de base consistant à alimenter leur équipement et leur réseau électrique, et jusqu’à la moitié des le carburant de l’armée était volé.

Le bureau de transition du retrait des troupes du Pentagone « n’a pas élaboré de plan de transition prévoyant la mise en place de contrôles et de systèmes adéquats pour que le gouvernement afghan puisse gérer et superviser efficacement les activités de carburant de l’ANDSF », a averti Sopko.

« En outre, toutes les hypothèses sur lesquelles le CSTC-A (bureau de transition) s’est appuyé pour le succès de la transition : une croissance économique accrue en Afghanistan, ce qui a conduit le gouvernement afghan à dépenser davantage pour sa défense nationale, la connectivité au réseau électrique national et les processus ANDSF pour se protéger contre le carburant. la corruption et la mauvaise gestion – ne se sont pas matérialisées comme prévu, et si elles ne sont pas traitées, elles empêcheront probablement le DOD d’atteindre son objectif de transférer les responsabilités en matière de carburant au gouvernement afghan d’ici 2025. »

Vous ne pouvez pas vous battre si vous ne pouvez pas faire le plein, a noté Sopko. « Sans carburant, les opérations de l’ANDSF s’arrêteront brutalement », a-t-il écrit. Vous pouvez lire ce rapport ici.

Huit jours après les commentaires de Biden, Sopko a directement contesté que les États-Unis puissent évaluer la capacité de l’armée afghane à vaincre les talibans.

“La question de savoir comment projeter avec précision les performances de l’ANDSF (Forces nationales de défense et de sécurité afghanes) contre un adversaire en l’absence d’un soutien américain direct aux catalyseurs de combat reste difficile à répondre”, indique le rapport, avertissant que l’armée américaine avait été déplacer les poteaux de but pendant des années pour fournir une évaluation plus rose que justifiée.

« Les systèmes conçus pour mesurer cette capacité ont été critiqués pour leur incohérence », indique le rapport. « Les systèmes de notation conçus pour saisir l’efficacité opérationnelle de l’ANDSF ont évolué au fil du temps, reflétant des questions persistantes sur les données qui importaient, comment équilibrer les informations quantitatives et qualitatives et, plus fondamentalement, comment mesurer exactement la capacité en premier lieu. »

Vous pouvez lire ce rapport ici.

Lors d’une table ronde de journalistes le 29 juillet, deux semaines seulement avant la chute de Kaboul, Sopko a accusé l’armée américaine de dissimuler à quel point l’armée afghane était vraiment mauvaise.

“Chaque fois que nous entrions, l’armée américaine changeait les poteaux de but et facilitait la démonstration du succès, puis finalement, quand ils ne pouvaient même pas le faire, ils classaient l’outil d’évaluation”, a déclaré Sopko aux journalistes. “Alors ils savaient à quel point l’armée afghane était mauvaise, et si vous aviez une autorisation, vous pouviez le découvrir, mais l’Américain moyen … ne saurait pas à quel point c’était mauvais, et nous payions pour cela.”

Bon nombre des avertissements de 2021 faisaient écho à ce que Sopko et d’autres surveillants avaient répété à maintes reprises.

Par exemple, des années plus tôt, Sopko a déclaré dans un rapport d’octobre 2017 que les soldats afghans avaient une propension à fuir, notant que les Afghans envoyés aux États-Unis pour s’entraîner avaient fait défection, se sont rendus sans permission ou ont demandé l’asile à des taux exponentiellement plus élevés que tout autre allié étranger des États-Unis. . “La tendance des stagiaires afghans aux États-Unis à se rendre AWOL peut entraver la préparation opérationnelle de leurs unités d’origine, avoir un impact négatif sur le moral des autres stagiaires et des unités d’origine et présenter des risques pour la sécurité des États-Unis”, a averti son rapport.

Dans un rapport sur les enseignements tirés de 2017, Sopko a déclaré que l’armée américaine avait tout simplement été incapable de former une force de combat afghane efficace malgré des ressources illimitées, un sentiment qu’il a renouvelé dans un rapport publié mardi. Et il a directement averti que l’armée ne pouvait pas protéger l’Afghanistan des menaces extérieures ou du terrorisme.

“Ces résultats soulignent les lacunes importantes de l’approche américaine de l’aide au secteur de la sécurité en Afghanistan qui ont contribué à l’incapacité actuelle de l’ANDSF à protéger le pays des menaces internes et externes et à empêcher le rétablissement des refuges terroristes”, a écrit Sopko dans 2017. « Les États-Unis n’ont pas compris les complexités et l’ampleur de la mission consistant à construire les forces de sécurité afghanes dans un pays souffrant de 30 ans de guerre, d’un mauvais gouvernement, d’une pauvreté et d’un sous-développement importants. »

Le rapport de 2017 citait un ancien responsable du DOD qui déclarait que l’incapacité de l’armée était une menace plus grande que l’ennemi : « Ce n’est pas que l’ennemi est si fort, mais que le gouvernement afghan est si faible. Vous pouvez lire ce rapport ici.

Le rapport de suivi publié mardi a clairement indiqué que les insuffisances n’avaient jamais changé. « Les troupes et les ressources ont continué à diminuer au vu de l’incapacité du gouvernement afghan à faire face à l’instabilité ou à l’empêcher de s’aggraver », a conclu Sopko. Vous pouvez lire ce rapport ici.

Les notes de service et leurs données contrastent fortement avec un récit que l’administration Biden a livré au public dans les semaines précédant l’effondrement dramatique de l’Afghanistan. Le scénario non étayé d’une armée afghane capable a été livré des podiums de la Maison Blanche au Pentagone.

« Ils ont l’avantage. Ils ont de nombreux avantages », a déclaré l’attaché de presse du Pentagone John Kirby aux journalistes le mois dernier, soutenant l’armée afghane. « Ils ont de meilleures capacités que les talibans dans les airs et au sol. Et ils vont certainement continuer à avoir le soutien américain financièrement, logistiquement et à travers l’assistance et la maintenance. Cela dépendra vraiment de leur capacité et de leur volonté d’utiliser ces avantages à leur avantage.

Finalement, l’armée afghane a échoué. Et comme les autopsies du Vietnam il y a des décennies, les décideurs politiques, les surveillants du Congrès et une nouvelle génération de chefs militaires à Washington devront deviner, après coup, comment cela s’est produit. Et les Américains devront décider si l’administration Biden les a induits en erreur avec une évaluation trop optimiste.