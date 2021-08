in

En un peu moins de trois semaines, le scénario amusant a été regardé plus de 8,3 millions de fois et a remporté plus de 2,1 millions de likes.

Plusieurs téléspectateurs ont partagé leurs réflexions dans la section des commentaires, de nombreuses personnes convenant que le chien a un talent secret et semble avoir parlé anglais.

Une personne a dit : « Tellement adorable ! Et une voix si distinguée !

Un autre utilisateur de TikTok a répondu en plaisantant: “Je suis presque sûr que c’était un compliment.”

Un téléspectateur a également commenté: “Il vous dit que vous êtes fabuleuse.”

D’autres réponses comprenaient qu’ils pensaient que le chien avait dit « Que portez-vous ? et “Eh bien bonjour.”

