Chien faisant ses affaires sur la glace une métaphore appropriée pour la saison

Les Flyers de Philadelphie connaissent une très mauvaise saison 2021-22 dans la LNH.

Perdants de huit matchs de suite depuis le 18 novembre, les Flyers ont congédié l’entraîneur-chef Alain Vigneault et l’entraîneur-chef adjoint Michel Therrien lundi dans une tentative de renverser la saison 8-10-4 de l’équipe. Quelques heures seulement après cette annonce, les fans des Flyers ont reçu la métaphore la plus parfaite possible pour tout ce qu’ils ont enduré cette saison.

Accueillant l’Avalanche du Colorado lundi soir, une poignée de chiens policiers de Philadelphie traînaient sur la glace après les patins du matin pour une petite visite des installations de l’équipe. Un chien, cependant, a choisi de faire ses affaires directement sur le logo des Flyers au centre de la patinoire, une parfaite encapsulation de la façon dont la saison s’est déroulée à Philadelphie.

Voici une vidéo de quelques-uns des bons chiens assistant à la pratique des Flyers, mais un avertissement évident pour la fin pour… les affaires de chien.

Cela résume assez complètement la façon dont s’est déroulée cette saison des Flyers.

Mais bon, si les Flyers parviennent à se frayer un chemin dans le trou dans lequel ils se trouvent cette année, ce sera parce que ce chien a rallié l’équipe ! Certainement pas de changements apportés par le nouveau personnel d’entraîneurs. Seuls les bons chiens.