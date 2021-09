Chien le chasseur de primes au sol en Floride chez Brian Laundrie alors que la chasse à l’homme se poursuit

La star de Dog the Bounty Hunter, Duane “Dog” Chapman, est de retour au travail ce week-end, rejoignant la recherche de Brian Laundrie, la personne d’intérêt dans la mort de Gabby Petito. Chapman a été vu à l’extérieur de la maison de North Port, en Floride, que Laundrie partage avec ses parents samedi après-midi. Laundrie a disparu depuis le 14 septembre et les autorités locales recherchent maintenant la réserve Carlton dans le comté de Sarasota.

Chapman, accompagné de caméras et de sa femme Francie Frane, s’est dirigé vers la maison de la famille Laundrie pour frapper à la porte moustiquaire. Il a quitté la maison après quelques minutes, rapporte Fox13 Tampa Bay. Les parents de Laundrie n’ont pas répondu à la porte. La police est ensuite entrée dans la maison et est repartie quelques instants plus tard.

Chien le chasseur de primes à la maison https://t.co/C4o7kSmc4m – Brian Entin (@BrianEntin) 25 septembre 2021

Par la suite, Chapman a déclaré qu’il « souhaite que toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Brian Laundrie m’appelle au 833-TELLDOG », et que ces informations resteront confidentielles. Son équipe a également publié une déclaration, notant que lui et Frane ont ” eux-mêmes subi une perte extrême ” et que ” leurs pensées vont à la famille de Gabby pour ce qu’ils traversent et veulent aider à rendre justice pour sa mort “.

Chapman a commenté pour la première fois l’affaire Petito mardi lorsque Newsweek lui a demandé comment il chercherait la blanchisserie. “Nous devons enregistrer son record”, a déclaré Chapman au magazine. “Nous devons voir quels sont ses antécédents, en ce qui concerne la violence domestique ou toute autre chose.” La star de Dog’s Most Wanted a noté qu’il n’avait aucune information privilégiée, mais cela ne l’a pas empêché de spéculer sur l’affaire. “Vous devez commencer par ses amis, les membres de sa famille, savoir où sont-ils allés ? Quand l’ont-ils vu pour la dernière fois ? Dans quel genre de véhicule se trouve-t-il ? Il y a toutes sortes de façons de suivre ce véhicule”, a déclaré Chapman. “Je veux dire, maintenant l’enquête est vraiment lancée à la vitesse supérieure.”

La police de North Port, le bureau du shérif du comté de Sarasota et le FBI fouillent la réserve de Carlton, mais ils n’ont rien trouvé. Le commandant du département de police de North Port, Joe Fussell, a déclaré à Fox13 que la recherche épuisante en valait la peine, même si les responsables ne semblent pas être plus près de trouver Laundrie. “Le mandat ne change rien pour nous”, a déclaré Fussell, faisant référence au mandat fédéral d’arrestation de Laundrie. “Nous travaillons aussi dur pour le trouver maintenant que nous l’avons fait lors du premier jour.”

Petito, 22 ans, a disparu fin août. Laundrie et Petito ont passé l’été sur un road trip à travers le pays dans leur fourgonnette Ford Transit Connect 2012, mais Laundrie est retourné chez ses parents en Floride le 1er septembre sans Petito. Dix jours plus tard, ses parents à New York ont ​​signalé sa disparition. Le 19 septembre, ses restes ont été retrouvés dans la forêt du parc national Bridger-Teton, dans le Wyoming. Le 22 septembre, le FBI a émis un mandat d’arrêt contre Laundrie pour fraude présumée par carte de débit. Selon l’acte d’accusation, Laundrie aurait utilisé une carte de débit pour obtenir 1 000 $ entre le 30 août et le 1er septembre. Laundire a également été nommé personne d’intérêt le 15 septembre et ses parents ont signalé sa disparition. Le FBI demande à toute personne ayant des informations sur l’affaire de soumettre des conseils à FBI.gov ou d’appeler le 1-800-CALL-FBI (225-5324).