Chien le chasseur de primes se blesse à la cheville à la recherche de Brian Laundrie

Chien le chasseur de primesquitte la Floride les mains vides et les pieds blessés après avoir passé plus de 2 semaines à chasser Brian Blanchisserie … TMZ a appris.

Un représentant de Dog dit à TMZ… qu’il s’est blessé à la cheville sur un terrain accidenté lors de sa recherche de Gabby Petito‘s fiancé – toujours la principale personne d’intérêt dans sa mort.

On nous dit que le célèbre chasseur de primes veut voir son médecin habituel dans le Colorado pour sa blessure… alors il y retourne maintenant.

Le représentant de Dog dit qu’il n’abandonne pas sa mission pour l’instant – il continue de collecter des fonds pour aider l’équipe qu’il a constituée à continuer à chercher la blanchisserie.

On nous dit que l’équipe se compose d’un groupe talentueux d’habitants de Floride qui poursuivra la chasse à l’homme … et Dog restera connecté et continuera à rechercher des pistes autant qu’il le pourra dans le CO.

10/3/21 @duanedogchapman / Instagram

Comme nous l’avons signalé … Dog a rejoint la recherche approfondie de blanchisserie à la fin du mois de septembre et a affirmé qu’il était chaud sur sa queue, pour laisser tout le monde attendre une capture réelle.

Il semblait certainement déterminé à le trouver cependant … patauger dans un marais pour suivre une piste et même annuler une apparition publique pour se concentrer davantage sur la recherche.

Il semblait également que les chances de Dog de revenir à la télévision s’amélioraient avec l’intérêt pour sa chasse à la blanchisserie, mais maintenant, cela pourrait être sur la glace … avec sa cheville.