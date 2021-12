Chien mort trouvé dans la poubelle de LAX

Les flics de LAX travaillent sur une affaire triste et horrible – un chien mort a été retrouvé là-bas, et quelqu’un semble avoir jeté le corps sans vie du pauvre chiot dans une poubelle … TMZ a appris.

La scène horrible s’est déroulée mardi après-midi lorsque les employés de l’aéroport qui ramassaient les ordures ont découvert le cadavre de l’animal dans une poubelle et ont alerté la police de l’aéroport.

On nous dit que le chien – apparemment un bouledogue français – était fourré dans un sac de type polochon qui aurait pu être le porteur de l’animal. À noter qu’il y avait aussi une étiquette de bagage déchirée à proximité.

Les flics essaient de comprendre ce qui est arrivé au chien et qui l’a mis dans la poubelle. Heureusement, c’est LAX et cela signifie qu’il y a des caméras presque partout – on nous dit que les agents vérifient toutes les images de surveillance disponibles.

Malheureusement, nous avons signalé qu’un trop grand nombre d’animaux de compagnie mouraient dans les avions – généralement dans des soutes, des coffres à bagages ou parfois sur le tarmac – mais c’est la première fois que nous voyons un chien mort arriver de cette façon dans un aéroport. .

Histoire en développement…