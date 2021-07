Chien policier à la retraite sélectionné pour le prix du meilleur service | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Rappelant le moment le plus héroïque des Fidji, Claire a déclaré: «Un appel d’urgence est arrivé pour une personne disparue à haut risque et on craignait qu’il ait pu être suicidaire.

« En quelques heures seulement, grâce au nez incroyable de Fidji et à son entraînement, nous l’avons localisé. Il était inconscient mais vivant.

“Fiji lui avait sauvé la vie.”

En vieillissant, Fidji a commencé à avoir des démangeaisons et les vétérinaires lui ont prescrit une injection spéciale à administrer toutes les six semaines, au prix de 140 £.

En tant qu’ancienne chienne de travail, Fidji ne pouvait pas être assurée, alors la fondation Thin Blue Paw a accepté de payer pour chaque injection pour le reste de sa vie.

Claire a déclaré : « La Thin Blue Paw Foundation est incroyable. Ayant déjà eu des chiens policiers blessés au travail et ayant toujours gardé mes chiens de travail à leur retraite, c’est formidable que Fidji puisse être soigné avec le soutien de Thin Blue Paw.

