Chien porte-bonheur : Épagneul âgé élevé par la même famille qui a adopté son frère 14 ans plus tôt | Royaume-Uni | Nouvelles

Remarquant à quel point Tandie ressemblait à Eric, Anna décida de contacter le Centre Venton et on découvrit bientôt qu’ils étaient frère et sœur.

S’adressant à la RSPCA, Anna a déclaré: “Nous avons eu le cœur brisé quand Eric est décédé en 2018 et nous avons eu du mal à nous débrouiller sans chien à la maison. Nous avons donc eu Freida trois mois plus tard.

“Mais quand nous avons vu l’histoire de Tandie en ligne, nous savions que nous devions lui offrir une maison de retraite pour vivre ses jours.

“Elle va incroyablement bien – vous ne sauriez jamais qu’elle avait 14 ans ! Elle mange des tonnes, saute partout sur les canapés et nous suit dans toute la maison.”

Anna a ajouté : « Tandie et Eric se ressemblent à bien des égards. Elle me suit partout comme Eric l’a fait et ils ont tous les deux le même regard triste quand ils veulent quelque chose !

“Cependant, Tandie est beaucoup plus câlin qu’Eric; il aimait une tape sur les fesses mais serait horrifié si vous lui faisiez un câlin alors que Tandie veut être sur vos genoux tout le temps!”

