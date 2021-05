Chien retrouvé enterré vivant si maltraité qu’il a glissé dans le coma – mais SURVIVE | Nature | Nouvelles

Jake, un Border Collie âgé de trois ans, a été découvert sous un tas de roches par des sauveteurs en novembre 2020. Les marcheurs ont trouvé le chien dans les Highlands après avoir entendu ses cris effrayants sous les pierres, qui avaient été utilisés pour le cacher dans un Acte «délibéré» de cruauté envers les animaux.

Au moment où Jake est arrivé chez le vétérinaire, il était dans le coma en raison du traumatisme de ce qui s’est passé.

Il a été grièvement blessé, notamment de multiples fractures du crâne et la perte de la vue dans un œil.

Après avoir subi une opération au genou, il a passé Noël avec l’inspecteur de la SSPCA, Mark Greener.

Le personnel de l’association était horrifié par l’état du chien, qui avait besoin de six semaines de traitement intensif.

«Jake avait besoin de soins spécialisés et il lui a fallu du temps pour se remettre et vraiment guérir. Il lui a fallu du temps pour me faire confiance, mais maintenant qu’il le fait, nous sommes liés pour toujours.

«Nous sommes toujours à l’extérieur et Jake adore jouer. Je ne pouvais vraiment pas imaginer la vie sans lui maintenant. Je suis tellement reconnaissant aux passants qui ont trouvé Jake. Sans eux, il n’aurait peut-être pas survécu ce jour-là.

« Mais c’est aussi grâce aux membres du public et aux partisans de la SPCA écossaise que Jake a pu être secouru et réhabilité. Nous ne pouvons fonctionner que grâce au financement de dons.

«Ces services qui ont aidé Jake à se remettre de son calvaire ne seraient pas là sans la générosité du public.

“Je suis sûr que son expérience reste avec lui et le restera toujours, mais maintenant il est avec moi, nous faisons tout notre possible pour en faire un lointain souvenir.”