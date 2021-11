chien terrifié retrouvé recroquevillé dans un sous-bois après avoir été jeté | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chien abandonné a été aperçu recroquevillé dans le sous-bois au large de Busby Lane, Middlesbrough, le 18 octobre par un membre du public qui a appelé la RSPCA. L’agent de sauvetage des animaux Ruth Thomas-Coxon a déclaré que le lurcher était en mauvais état et « extrêmement effrayé ».

Mme Thomas-Coxon a déclaré: «Le lurcher de couleur beige était assez faible et maigre, et extrêmement effrayé.

« Quand je l’ai vu là recroquevillé entouré de lierre, c’était un spectacle pitoyable.

Les anciens propriétaires ont été retrouvés à l’aide de sa puce électronique, mais ils ont déclaré l’avoir vendu trois semaines plus tôt.

On pense que le chien, maintenant appelé Bang Bang, a été jeté peu de temps après.

Mme Thomas-Coxon a déclaré: «Heureusement, le chien était micropucé et j’ai réussi à retrouver ses anciens propriétaires qui ont confirmé qu’ils l’avaient vendu trois semaines auparavant et n’avaient aucune idée qu’il avait été abandonné.

« Ils l’ont confié à nos soins et nous l’avons pris en charge.

« On ne sait pas depuis combien de temps le pauvre Bang Bang se débrouille tout seul, mais il semble que celui qui l’a repris de ses anciens propriétaires l’a chassé assez rapidement et il s’est retrouvé en mauvais état.

« C’est navrant de penser à lui seul alors que le temps se détériore.

LIRE LA SUITE: Cheeky St Bernard inonde le jardin dans un accident hilarant de pataugeoire

Bang Bang sera disponible pour le rapatriement une fois qu’il sera de retour en bonne santé et qu’il aura été évalué.

Olivia Duffill, directrice adjointe du Great Ayton Animal Center, a déclaré: «Bang Bang se porte très bien et sa jambe s’améliore chaque jour.

« Il a commencé à porter du poids sur la jambe, c’est donc une excellente nouvelle.

« C’est un chien si beau et adorable et il adore les câlins et passer du temps avec notre personnel.

« L’assistant aux soins aux animaux Ryan Cann a travaillé en étroite collaboration avec lui et ils ont un lien vraiment adorable.

« Une fois que Bang Bang se sera remis de sa blessure à la jambe et qu’il aura été entièrement évalué, nous commencerons à chercher un nouveau foyer aimant pour lui et je ne pense pas que cela nous prendra longtemps.

« C’est un chien tellement fabuleux et il fera un merveilleux ajout à la bonne famille. »