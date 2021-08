Chiens de réservation: comment diffuser la nouvelle série Hulu en ligne de n’importe où

Après les dérives d’un groupe d’enfants amérindiens alors qu’ils deviennent de petits criminels, ce nouveau spectacle FX sur Hulu est appelé à devenir l’un des plus grands nouveaux spectacles de 2021.

Lisez la suite pour savoir comment diffuser Reservation Dogs et regarder la nouvelle série comique en ligne de n’importe où dans le monde.

Créé par Sterlin Harjo et Taika Waititi de JoJo Rabbit et Thor: Ragnarok renommée, le spectacle innove en matière de représentation car il dispose d’une salle d’écrivains entièrement autochtones.

Le spectacle tourne autour d’un gang de quatre amis dans l’Oklahoma rural – Bear (D’Pharoah Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis), Elora (Devery Jacobs) et Cheese (Lane Factor) qui portent le nom de les bandits de la réserve qui se tournent vers le crime pour financer une évasion en Californie

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon de diffuser des chiens de réservation, où que vous soyez dans le monde, avec notre guide ci-dessous.

Réservation Chiens – Où et quand ?

La série de huit épisodes est exclusive à FX sur Hulu et sera diffusée en première sur le service de streaming le lundi 9 août.

Comment regarder Reservation Dogs en ligne aux États-Unis exclusivement sur Hulu

Cette nouvelle série comique est disponible exclusivement pour le service de streaming Hulu, les premiers épisodes étant disponibles en streaming à partir du lundi 9 août.

Les épisodes suivants seront supprimés tous les lundis à partir de ce moment.

Un abonnement Hulu de base est au prix de 5,99 $ par mois et vous donne accès à des milliers de films et d’émissions de télévision. Si vous êtes étudiant, c’est 1,99 $ par mois pour exactement le même contenu, mais une économie encore plus importante est offerte aux nouveaux abonnés qui ont droit à un essai gratuit de 30 jours sur Hulu.

Hulu



FX sur Hulu est le seul endroit pour diffuser la nouvelle série Reservation Dogs aux États-Unis. Commencez un essai gratuit de 30 jours dès aujourd’hui et diffusez les premiers épisodes sans payer un centime.

Voir à Hulu

Chiens de réservation de flux au Canada

Bien qu’aucun diffuseur ne soit actuellement confirmé pour cette nouvelle série au Canada, nous placerons notre argent sur une annonce selon laquelle elle sera diffusée sur FX Now.

Puis-je diffuser Reservation Dogs au Royaume-Uni ?

On ne sait malheureusement pas où cette nouvelle série dérivée sera disponible au Royaume-Uni.

Cependant, nous parions que Reservation Dogs se rendra bientôt sur le portail Star en tant qu’exclusivité Disney Plus.

Chiens de réservation de flux en Australie

Il y a de meilleures nouvelles pour les téléspectateurs Down Under, avec le service de streaming Binge confirmé pour montrer cette série de comédie très attendue aux côtés de Fox Showcase et Foxtel Now, avec de nouveaux épisodes qui devraient être disponibles chaque semaine sur les trois services à partir du 12 août.

Le service à la demande Binge coûte actuellement 10 AUS par mois, mais si vous êtes nouveau sur Binge, vous pouvez actuellement profiter d’un essai gratuit de 14 jours et plonger dans sa vaste bibliothèque de spectacles et de films qui comprend Mare of Easttown, Game of Thrones, et le tout nouveau reboot de Gossip Girl.

