« Chiens de réservation », Finale « Bachelorette », « Maisons anciennes bon marché », Dernière semaine de « Jeopardy » ⋆ .

Innovant pour la représentation des talents autochtones à l’écran et hors écran, Reservation Dogs est une comédie amusante sur les adolescents d’une petite ville de l’Oklahoma qui se dégradent. Katie fait son choix – ou le fait-elle ? – alors que The Bachelorette termine sa course estivale. Un flux Instagram populaire qui visite des propriétés anciennes peu coûteuses mais impressionnantes a inspiré une nouvelle série HGTV. Joe Buck clôt la saison de transition de Jeopardy! au milieu des nouvelles d’un hôte permanent.

Réservation Chiens

Quiconque aspirait à des pâturages plus verts devrait pouvoir se rapporter à cette comédie décalée, discrète et très drôle, diffusée sur FX sur Hulu, environ quatre adolescents autochtones à la recherche d’un score rapide dans une petite ville rurale de l’Oklahoma. Cette série tranquillement décalée parle néanmoins fort dans sa percée dans la représentation des talents autochtones devant et derrière la caméra, y compris chaque habitué de la distribution et le scénariste et réalisateur de chaque épisode. Nous rencontrons d’abord cette bande de quatre—Ours (D’Pharaon Woon-A-Tai), Elora (Devery Jacobs), Willie Jack (Pauline Alexis) et le fromage (Facteur de voie) – alors qu’ils détournent un camion rempli de malbouffe gastronomiquement toxique. Leur objectif dans tous leurs projets est de gagner assez de jack pour prendre la route vers la terre promise de la Californie, réalisant le rêve d’un cinquième copain décédé un an plus tôt. Le ton distinctif des chiens est encore plus évident dans le deuxième épisode, dans lequel ils passent toute la journée à la clinique locale, avec des blessures soignées par Bear et un ego meurtri après avoir été sauté par un gang rival. L’acteur de caractère familier Zahn McClarnon (Longmire, Westworld) est une huée en tant que policier local qui ne peut pas tout à fait être à la hauteur de son surnom, “Big”.

La bachelorette

Le cours de l’amour fait pour la télévision ne se déroule sans heurts qu’après un montage judicieux, ce qui nous amène à la finale de la saison de Katie, où elle choisira entre la gestionnaire de la faune canadienne Blake ou alors Justin, le conseiller en vente d’investissement de Baltimore. Ou peut-être qu’elle ne le fera pas. Quoi qu’il arrive, il sera longuement disséqué dans le récapitulatif After the Final Rose qui suit immédiatement, avec une apparition de retour de Grégoire, qui expliquera son départ soudain.





Maisons anciennes bon marché

Le compte Instagram populaire de Ethan et Elizabeth Finkelstein arrive à la télévision, alors que le couple sillonne le pays à la recherche de magnifiques joyaux architecturaux encore intacts et habitables et dont le prix est inférieur à 150 000 $. Lancés avec des épisodes consécutifs, les Finkelstein se dirigent d’abord tête première vers le nord de l’État de New York dans le camion vintage Old Blue pour parcourir des propriétés rétro, y compris une école restaurée. Ensuite, direction Peoria, où la conservatrice historique Elizabeth doit convaincre Ethan qu’une maison de taille moyenne mérite un second regard.

Super braquages

Une nouvelle série de vrais crimes revient sur des vols mémorables du point de vue des maîtres voleurs ainsi que des enquêteurs à leur poursuite. Expert en juricomptabilité Kelly Richmond Pape et d’autres donnent un aperçu. La première revient sur une tristement célèbre affaire de 1972, dans laquelle une équipe de braqueurs de banque de l’Ohio a passé un week-end dans un coffre-fort californien à la recherche de 30 millions de dollars d’une caisse noire qui appartiendrait au président de l’époque Nixon. La chasse à l’homme du FBI qui s’ensuivit serait la plus importante du genre depuis le Kennedy assassinat.

Péril!

Le diffuseur de Fox Sports Joe Buck est le dernier des hôtes invités de la saison alors que l’émission de quiz distingué entre dans sa pause estivale au milieu des informations selon lesquelles le producteur exécutif Mike Richards est le favori présumé pour être l’hôte permanent à l’automne. Il n’y aura jamais d’autre Alex Trebek, mais heureusement, il y aura toujours un Jeopardy ! pour jouer avec et profiter.

