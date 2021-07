Chiens robots sur Mars : la NASA forme déjà des robots Boston Dynamics Spot | Vie

in

La NASA explore la planète rouge avec ses rovers depuis des décennies, mais elle a des plans beaucoup plus ambitieux.

Les Robots rover de la NASA Ils ont rendu un grand service à la Science, dans ses énormes limites. Ils se déplacent à peine quelques mètres par jour, et comme ils ont des roues et sont pleins d’instruments scientifiques, ils sont très fragiles et ne peuvent se déplacer que sur des surfaces planes.

Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, ils sont aussi énormes. Au moins le dernier, Persévérance, qui a la taille d’une voiture.

Lors de futurs voyages sur Mars, la NASA prévoit de prendre Des robots Boston Dynamics Spot pour explorer les grottes de Mars. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment ils les entraînent :

Lorsque nous parlons de formation de robots, il s’agit en réalité de reprogrammer leur intelligence artificielle et de vérifier si elle répond aux besoins.

La NASA a opté pour les robots Spot car ils sont capables de se déplacer de manière autonome sans avoir besoin de communiquer avec la base, comme l’exigent les rovers.

Il forme déjà des équipes composées de trois robots Spots, chacun avec sa propre tâche. L’un d’eux, l’avant-garde, pénètre dans les grottes et cartographie le chemin en 3D, pour se faire une idée précise de l’intérieur.

Un autre chien robot a été dressé pour éclairer la grotte, offrant ainsi une vue intérieure aux astronautes. Un troisième robot disposera d’une IA spécialisée dans la détection de traces de vie et de biomarqueurs sur les parois de la grotte, et vous pouvez prélever des échantillons sur un écouvillon, grâce à son bras robotisé.

Comme ils marchent à quatre pattes et sont très stables et agiles, ils peuvent se faufiler dans des grottes difficiles d’accès et les explorer sans problème.

La présence de Repérez des robots sur Mars sans aucun doute révolutionnaire l’exploration de la planète rouge, en particulier dans les endroits qui ne sont pas plats, le seul terrain à travers lequel les rovers peuvent voyager.

Ils ont déjà servi de livreurs, de justiciers, de policiers et même de danseurs professionnels de K-pop. Y a-t-il quelque chose auquel ces adorables robots Spot peuvent résister ?